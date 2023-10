Grande Fratello, i genitori di Heidi Baci contro Massimiliano Varrese: “Sta obbligando nostra figlia”

Heidi Baci e Massimiliano Varrese sono senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. L’attore è stato al centro di alcune polemiche per via del particolare interesse mostrato nei confronti dell’inquilina. In queste ultime ore non è passato inosservato sui social il messaggio con cui la mamma di Heidi si è sfogata contro Massimiliano Varrese. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda, Heidi Baci ha confessato di provare un interesse per Massimiliano Varrese. In seguito alle parole della gieffina, sui social è comparso un messaggio scritto dalla mamma di Heidi che sta facendo molto chiacchierare. Queste sono state le parole della donna:

In famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate. Quest’uomo ha l’età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui. Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi a darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta positiva adesso.

E, continuando con il discorso, i genitori di Heidi Baci hanno concluso il post in questione con queste parole:

Le ripeto ci sentiamo le mani legate e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perché io non ho più il coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere in un incubo.

Stando alle parole dei genitori di Heidi, dunque, gli autori del Grande Fratello non avrebbero accettato la richiesta della famiglia di Heidi di incontrare la propria figlia. Non ci resta che attendere la prossima puntata del reality per scoprire se il padrone di casa Alfonso Signorini tratterà tale questione in diretta. I fedeli telespettatori del programma non vedono l’ora di scoprire come si evolverà la vicenda.