Grande Fratello, il fratello di Greta Rossetti si sbilancia su Mirko: l’inaspettata rivelazione

L’ingresso di Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello ha scombussolato gli animi di tutti concorrenti. Nel corso delle ultime ore il fratello della gieffina, Josh Rossetti, ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni a ‘Casa Lollo’, rivelando alcuni retroscena inediti su Mirko Rossetti. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni a ‘Casa Lollo’, Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti, ha commentato l’avventura della gieffina nella casa del Grande Fratello. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io sono contento per come si sta godendo la casa, sta mostrando chi è realmente e la vedo molto attiva, ben inserita nel gruppo, nelle dinamiche. Sono contento perché stanno apprezzando chi è lei veramente, ho notato questa cosa. Mi fa molto piacere il rapporto che sta creando con Perla, perché era una cosa inaspettata. Si preparano insieme, si truccano insieme, si sono messe vicine a parlare.

Ma non è finita qui. In seguito, Josh Rossetti ha poi rivelato il rapporto nato tra Greta e Mirko durante il loro percorso a Temptation Island:

Io Mirko e Greta gli ho vissuti subito, mi ricordo che quando eravamo in vacanza e stavano ancora trasmettendo temptation, loro non potevano uscire. Un giorno siamo scesi di casa e ci hanno paparazzati da dietro e ci hanno fregato perché io ho la testa tatuata e quindi non gli abbiamo potuti fregare. Io ti dico quello che vedo da fuori. Li ha fatti allontanare l’allontana Anza, le vite diverse. Mia sorella è come me, le persone dobbiamo avere le vicino, quindi la lontananza ha avuto il suo ruolo.ci sono stati alcuni episodi dove c’entrava perla ma a parer mio non c’entra nulla, tipo la serata della fashion Week, anche se poi lui quella sera ha dormito a casa mia.