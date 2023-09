Grande Fratello, il gesto di un collega di Giselda Torresan spiazza: gli autori non fanno in tempo a censurare

Gli autori del reality non fanno in tempo a far scattare la censura: ecco cosa è successo

Dopo mesi di grande attesa lunedì 11 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello. Un’edizione completamente diversa dalle precedenti che per la prima volta metterà a confronto il mondo Vip con quello Nip. In queste ore la prima puntata del reality sta facendo molto scalpore. Durante un collegamento realizzato per fare una sorpresa alla concorrente Giselda Torresan, un suo collega si è reso protagonista di un gesto choc. Scopriamo insieme cosa è successo.

La prima puntata del Grande Fratello, andata in onda nella serata di lunedì 11 settembre, sta facendo molto chiacchierare. Tra i vari momenti che hanno segnato la trasmissione ce n’è stato uno che di certo non è passato inosservato. Come già anticipato, durante un collegamento in diretta avvenuto per fare una sorpresa a Giselda Torresan, un collega della gieffina ha commesso un gesto a dir poco choc.

La montagna è la sua ragione di vita… ed è pronta per iniziare la grande avventura di #GF! Giselda è la seconda concorrente di Grande Fratello! pic.twitter.com/5LsipA4f3O — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Di fronte alle telecamere l’uomo ha rivolto alla sua collega un gesto che sta facendo molto discutere, dal momento che ha avuto il coraggio di mimare un rapporto orale. Gli autori del reality non hanno fatto in tempo a far scattare la censura e il video nel giro di pochi minuti è diventato virale.

La stessa Giselda, complice anche l’emozione e l’euforia della nuova avventura che l’aspetta, non si è accorta del gesto di cui il suo collega si è reso protagonista.

Grande Fratello, le parole di Giselda Torresan nel video di presentazione

Queste sono state le parole della clip di presentazione con cui Giselda Torresan ha anticipato il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia:

Sono Giselda Torresan ho 34 anni vengo da Piene del Grappa in Veneto in provincia di Treviso. Viva il Veneto! Io sono un’operaia di una ditta di stampaggio plastica. Io sono l’unica donna dove lavoro e infatti adesso voglio salutare tutti i miei colleghi. Così quando mi vedono mi dicono ‘Che bella che sei’. Nella vita la mia più grande passione è la montagna, camminare, camminare, camminare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giselda Torresan 🦊 (@giselda_torresan)

E, continuando, Giselda ha poi aggiunto: