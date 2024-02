Grande Fratello, il gesto tra Anita e il suo fidanzato non è passato inosservato. Il pubblico in rivolta chiede la squalifica

Anita è sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate dell’ultima edizione del Grande Fratello. In più occasioni la giovane ragazza ha fatto discutere per i suoi comportamenti. Molte volte si è anche supposta l’esistenza di un legame speciale fra questa persona e gli autori della casa. Ma per quale motivo il popolo del web ha richiesto la sua squalifica?

Anita ed Edoardo si baciano

Tutto dipenderebbe da un misterioso biglietto che il fidanzato avrebbe passato ad Anita nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello. Ecco che cosa è successo.

Grande Fratello: il biglietto della discordia infiamma i social

Come tutti sappiamo, il Grande Fratello è un programma estremamente coinvolgente, ragione per la quale viene a crearsi una barriera tra chi vive in casa e il resto del mondo. Proprio per questa ragione la produzione e gli autori del programma decidono di offrire delle sorprese agli inquilini, facendo ricevere loro delle visite periodiche da parte dei loro affetti.

Anita ed Edoardo

Questo è quello che è successo anche ad Anita, la quale ha ricevuto una sorpresa molto gradita da parte del fidanzato Edoardo. Fin qui nulla di male, se non fosse che proprio nel corso della messa in onda il ragazzo avrebbe approfittato di un momento di distrazione per passare alla sua fidanzata un biglietto misterioso.

Tutto si è svolto nella frazione di pochi secondi, ma gli utenti più attenti hanno comunque visto la scena e si sono incuriositi in merito all’entità di questo biglietto. Non sappiamo che cosa ci sia scritto, ma molto probabilmente saranno frasi d’amore che il ragazzo ha deciso di dedicare ad Anita in vista del San Valentino.

Richiesta la squalifica per Anita: i suoi comportamenti non piacciono ai telespettatori

Credits: Notizie Gossip Online

Purtroppo non è stato detto nulla sull’entità del biglietto e su cosa ci fosse scritto. Per molti potrebbe celarsi un messaggio relativo a ciò che avviene fuori dal programma. Se così fosse si tratterebbe dell’ennesima mancanza di rispetto verso la trasmissione di Canale 5. I concorrenti non devono assolutamente sapere cosa succede al di fuori della casa.

Anita e il biglietto

Pare però che nessuno abbia detto niente in merito al biglietto e questo confermerebbe come, ancora una volta, gli autori abbiano una sorta di predisposizione nel coprire i comportamenti sbagliati della gieffina. Ecco perché nelle ultime ore molti utenti hanno richiesto la squalifica di Anita in quanto, per molto meno, nelle edizioni passate i concorrenti sono stati eliminati dal reality show.

In molti hanno detto che si tratterebbe di una strategia in quanto i due non sarebbero realmente fidanzati. Si è perfino ipotizzato che quello che Edoardo ha passato ad Anita fosse un semplice fazzoletto. Peccato sia presente una scena nella quale lo stessa è intenta a leggere con attenzione le scritte riportate sul foglio. Non ci resta che attendere per capire se verranno presi dei provvedimenti nei confronti di o se tutto cadrà nel dimenticatoio.