Grande Fratello, il guadagno di Beatrice Luzzi: il cachet per 7 mesi di reality

Beatrice Luzzi è indubbiamente il pilastro di questa edizione del Grande Fratello. Per molti la donna è la potenziale vincitrice del programma, ma è ancora molto presto per fare dei pronostici. In attesa di scoprire il vincitore del reality, cerchiamo di fare chiarezza in merito al suo guadagno al Grande Fratello.

Ecco quanto avrebbe guadagnato Beatrice Luzzi dopo 7 mesi trascorsi all’interno della casa di Cinecittà.

Grande Fratello: il percorso di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è stata una delle prime concorrenti a varcare la soglia della porta rossa in quella che si è rivelata essere l’attuale edizione del Grande Fratello. Parliamo di un’attrice che vanta un grande curriculum alle spalle, ma che spesso per il suo carattere spigoloso è stata messa in disparte.

Fin da subito Beatrice ha dimostrato di essere determinata e coraggiosa, non avendo paura di esprimere opinioni che l’avrebbero lasciata sola in casa. Ha quindi iniziato una relazione con Giuseppe Garibaldi, situazione che però si è risolta nel giro di pochi mesi.

Ha poi avuto un avvicinamento con il bel Vittorio, ma anche in questo caso si tratta di un’amicizia e niente di più. A cavallo tra Dicembre e Gennaio la nota attrice ha dovuto abbandonare temporaneamente la casa a seguito della morte del padre.

Ha però deciso di rientrare in gioco in quanto il genitore non avrebbe voluto vedere la sua resa ed è per questo che è tornata in casa più combattiva che mai. Beatrice ha superato davvero moltissime nomination e il pubblico la premiata rendendola la prima finalista ufficiale di questa edizione.

Quanto ha guadagnato Beatrice Luzzi al Grande Fratello?

In molti si chiedono quanto un concorrente possa guadagnare all’interno della casa del Grande Fratello per tutta la durata di questa esperienza televisiva. Non è molto facile dare una risposta a questo quesito, in quanto ogni persona percepisce un cachet diverso sulla base di diversi fattori.

Bisogna infatti valutare il gradimento da parte del pubblico ma anche la popolarità di cui il personaggio stesso gode. Non sappiamo esattamente quanto abbia guadagnato Beatrice ma, attualmente, ha trascorso circa 7 mesi all’interno della casa. Si stima che la donna possa percepire all’incirca 15.000 € a settimana, motivo per cui potrebbe aver guadagnato quasi 450.000 € finora. Una cifra che non tutti possono vantare nell’arco della loro vita.