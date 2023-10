L’episodio che ha fatto maggiormente parlare in questo inizio settimana, riguarda uno dei programmi pilastro di Casa Mediaset. Per essere più precisi, si tratta del colosso di Canale 5, Grande Fratello.

Nell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, è avvenuto uno degli scontri verbali più atteso dai telespettatori. Stiamo parlando del faccia a faccia avvenuto tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi.

Tutto è nato da alcune frasi di Beatrice che hanno fatto intendere che Jane le abbia rubato il ruolo della storica soap di Canale 5, Elisa di Rivombrosa. Ciò che però nelle ultime ore ha stupito tutti, è stato l’intervento di un concorrente, in difesa di Jane.

Grande Fratello, Jane Alexander e Beatrice Luzzi ai ferri corti: “Devi dire la verità!”

Durante la puntata di lunedì, il conduttore del reality Alfonso Signorini aveva anticipato il faccia a faccia tra le due attrici. Difatti, come sua abitudine, si è subito rivolto alla protagonista di ciò che stava per accadere: “Sei una che resiste a qualsiasi colpo! Se Grecia è una leona, lei è una regina”.

Subito dopo, è entrata in casa Jane Alexander, che non ha perso tempo nel difendersi dalle accuse e nell’attaccare Beatrice: “Sono venuta qui per tutte quelle cose brutte che hai detto su di me, in questi giorni. Voglio sapere in che malissimo modo io ti ho rubato, sfilato, il ruolo di Lucrezia di Elisa di Rivombrosa”.

Ma Luzzi non si è lasciata mettere i piedi in testa, per questo ha subito risposto con prontezza: “Mi è stato detto, ti hanno anche un po’ doppiato nel ruolo, se non sbaglio. Poi ti hanno doppiata perché non eri proprio precisa precisa”.

Ciò che nessuno si aspettava era l’intervento di un altro concorrente in difesa di Jane. Infatti, Massimiliano Varrese, dopo che Jane ha mostrato una lettera firmata da Cinzia Th Torrini e che Beatrice ha rimarcato: “Non alludevo a quel genere di allusione”, ha voluto esprimere il suo pensiero.

Infine, Alfonso Signorini, ha voluto scambiare due chiacchiere in privato con Jane. Dopo averla invitata nel confessionale, le ha chiesto se volesse diventare una nuova concorrente del programma. Per ora l’attrice non ha dato una risposta affermativa, ma un suo possibile ingresso potrebbe dar vita ad una vera e propria bufera.