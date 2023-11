Una nuova possibile tempesta sta per inghiottire la casa più spiata d’Italia. Questa volta, a farne le spese potrebbe essere il noto giornalista e concorrente, Giampiero Mughini che è stato il protagonista di una intervista, precisamente della moglie.

La moglie è Michela Pandolfi, nota costumista che accompagna da oltre trent’anni il noto giornalista. Quest’ultima, ha voluto rilasciare un’intervista proprio al giornale del conduttore del programma e giornalista, Alfonso Signorini.

Il numero del giornale è in edicola oggi, ed al suo interno potrete trovarci il racconto dell’avventura del suo compagno all’interno del Grande Fratello e non solo. Difatti, la donna ha voluto raccontare degli aneddoti sulla loro vita privata.

Grande Fratello, la moglie di Mughini rompe il silenzio: “Mi ha tradito”

Precisamente, Michela ha spiazzato tutti facendo una confessione molto delicata ed importante. Quando le è stato chiesto se Mughini fosse un uomo fedele, e se lo è stato in questi 30 lunghi anni di matrimonio, la risposta è stata spiazzante.

“No. Me l’ha detto lui. Parliamo di vent’anni fa. Forse non l’ho mai perdonato. Eravamo appena andati a convivere perché nei primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate. Lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si è distratto. Si è giustificato con il tr***ma della convivenza. Ma io non ci credo”.

Alfonso, durante la puntata di lunedì 30 ottobre, ha voluto dare un’anticipazione dell’intervista rilasciata da Michela Pandolfi, chiedendo a Giampiero che cosa ne pensasse di queste sue affermazioni molto delicate.

Mughini ha smentito che spende molti soldi per i vestiti, nonostante ha sempre pensato che ciò che indossi fa parte della tua vita. Mentre, riguardo alla dichiarazione fatta dalla moglie sul tradimento, ha dato una risposta che nessuno si aspettava.

“Verissimo. E’ successa la cosa più semplice al mondo, un’altra persona di femminile, una splendida donna che ricordo con molto affetto, mi colpisse. Succede nella vita di tutti, ma non tutti hanno il coraggio di ammetterlo”.

Michela ha anche ammesso di non aver ancora guardato il Grande Fratello, e che non è di suo interesse guardare un programma in cui le persone si parlano addosso dei fatti propri, per parlare della loro vita.

Ad insistere però sulla presenza di Giampiero Mughini è stata l’autrice del programma Irene Ghergo. Inoltre, ha notato come il marito si stia molto divertendo all’interno della casa, senza annoiarsi.

Mughini ha poi confessato che si sta molto trattenendo, poiché se dovesse dire realmente tutto quello che pensa, verrebbe certamente cacciato. Infine, Pandolfi ha dichiarato che guarda la puntata registrata, scorrendo fino a quando parla il marito, e che sta decidendo quali altri libri mandargli visto che ha già finito quelli appena inviati.