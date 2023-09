Grande Fratello, Letizia Petris è amica di un ex corteggiatore di Uomini e Donne: di chi si tratta

Letizia Petris è una delle concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello. In questi ultimi giorni la gieffina ha catturato l’attenzione del pubblico per via delle incomprensioni e degli sconti avuto con la regina delle soap opera Grecia Colmenares. In queste ultime ore è emerso su di lei un retroscena che sta facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nelle ultime ore il nome di Letizia Petris ha attirato l’attenzione dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la gieffina sia molto amica di un ex protagonista di Uomini e Donne.

A rendere pubblica la notizia è stata Deianira Marzano sulla sua pagina Instagram. Stando a quanto pubblicato dall’esperta di gossip, pare che Letizia abbia uno speciale legame con Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore nonché scelta di Nilufar Addati. Dopo aver reso pubblica la notizia, la gieffina ha ricevuto parecchie critiche.

La stessa Deianira Marzano, dopo aver ricevuto la segnalazione sulla gieffina, si è lasciata andare ad uno sfogo che non è di certo passato inosservato. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ma uno che venisse veramente dal nulla e non avesse un intreccio seppur lontano con gente che frequenta l’ambiente ci sta?

La rabbia degli utenti del web è dovuta dal fatto che anche un altro gieffino, Claudio Roma, è il migliore amico di Carlo Alberto Mancini. Sbirciando il loro profilo Instagram, è possibile notare gli scatti che li ritraggono insieme.

Grande Fratello, la rivelazione di Letizia Pretis sulla sua vita privata

Dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Letizia Petris ha fatto molto parlare di sé per via di alcune rivelazioni sulla sua vita privata. Ai suoi inquilini, infatti, la gieffina ha confidato di aver avuto una relazione con una donna durata circa un anno e mezzo.

La confessione di Letizia ha provocato la reazione non solo della sua ex ma anche della sua attuale compagna.