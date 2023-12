Grande Fratello, l’ex fidanzato di Letizia Petris si sfoga: “Come ho reagito al bacio con Paolo”

Letizia Petris è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello. In queste ultime settimane, la gieffina ha mostrato di avere un interesse per Paolo Masella, con il quale ha iniziato una frequentazione all’interno della casa. L’ex fidanzato della gieffina, Andrea Contadini, in un’intervista rilasciata a ‘Fan Page’ha rivelato come ha reagito al bacio tra Letizia e Paolo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Andrea Contadini, ex fidanzato di Letizia Petris, ha rotto il silenzio rivelando, in un’intervista rilasciata a ‘Fan Page’, in che modo ha reagito al bacio tra la gieffina e Paolo Masella. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Prima di inviarle la lettera ho captato in Letizia comportamenti che, se hai una persona che ti aspetta fuori, non hai. La vedevo infelice di quello che aveva all’esterno. Lo scopo della mia lettera era vedere la sua reazione, l’ho scritta e studiata in modo che reagisse come meglio si sentiva.

E, continuando, Andrea Contadini ha poi aggiunto che:

Per questo motivo è stata neutra, era come dire “Leti, stai attenta perché diverse volte mi hai mancato di rispetto con certi atteggiamenti”. Lei l’ha interpretata come ha voluto, ha preso le sue decisioni in modo naturale e io continuo a rispettarla. Ho visto abbracci, carezze, grattini, coccole. Tutte cose che se hai un compagno fuori non fai. Dopo la sua reazione alla lettera, non l’ho visto come un tradimento.

Per poi concludere: