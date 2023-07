Grande Fratello, lite ai provini tra un ex corteggiatore di Uomini e Donne e un altro concorrente? L’indiscrezione

La nuova edizione del Grande Fratello partirà a settembre e in questi mesi si sta lavorando sodo per formare il cast del reality, oltre che per decidere chi saranno coloro che ricopriranno il ruolo di opinionisti. Nel corso delle ultime ore è emersa un clamoroso retroscena sul reality. Stando alle indiscrezioni, pare che durante i provini sia scoppiata una lite tra un ex protagonista di Uomini e Donne e un altro aspirante concorrente.

Sono molte le indiscrezioni che stanno emergendo in questi giorni in merito alla prossima edizione del Grande Fratello. Gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno condiviso sulle loro rispettive pagine social dei rumors che hanno attirato l’attenzione dei fedeli telespettatori del programma.

Stando alle indiscrezioni, pare che si siano proposti per partecipare alla nuova edizione del reality alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne che sono stati cacciati dal programma. Questo è quanto rivelato da Amedeo Venza:

C’è un curioso retroscena. Tra i tanti ex tronisti a fare anche domanda per un colloquio per il GF Vip ci sarebbero anche quelli che un tempo Maria avrebbe cacciato dalla trasmissione ( non so se ricordate ad esempio Laura o Andrea, Ciprian, Luca ecc…

Ma non è finita qui. Come ha riportato in questi giorni l’esperta di gossip Deianira Marzano, pare che durante i provini del Grande Fratello sia scoppiata una lite tra un ex volto di Uomini e Donne e un altro concorrente. La segnalazione è stata fatta da utente con queste parole: