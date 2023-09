Grande Fratello, Massimiliano Varrese ripreso: ecco cosa ha fatto

Dopo mesi di attesa, lunedì 11 settembre la casa del Grande Fratello ha aperto finalmente i battenti. La nuova edizione del reality ha portato grande curiosità tra i telespettatori dal momento che per la prima volta mette a confronto il mondo Vip con quello Nip. Nel corso delle ultime ore Massimiliano Varrese è stato ripreso per un gesto che non è passato inosservato. Scopriamo insieme cosa ha fatto.

La nuova edizione del Grande Fratello è da poco iniziata e sta già facendo molto chiacchierare. Come già anticipato, il gieffino Massimiliano Varrese è stato ripreso per un gesto che molti hanno ritenuto inopportuno.

Nell’intento di imitare Ghostface dei film Scream, l’attore ha impugnato un coltello. Il gesto non è per niente piaciuto, tanto che Rosy ha consigliato all’inquilino di mettere via immediatamente il coltello. Queste sono state le parole che la gieffina ha rivolto all’attore:

Sì mi ricordo Scream. Ma no! Non farlo, secondo me… oggetti pericolosi che facciamo cose. Secondo me, cioè, poi pensano che è pericoloso quindi meglio di no, non farlo più.

Massimiliano Varrese è il nuovo concorrente del Grande Fratello: le parole del video di presentazione

Queste sono state le parole con cui Massimiliano Varrese si è presentato ai telespettatori del Grande Fratello:

Ho 47 anni, sono un attore, ma anche un performer, un cantante e un ballerino. Nella mia vita ho realizzato molti sogni. Adesso però sono qui per realizzarne anche altri. Ho iniziato come ballerino per strada, però mi vedevo anche su un palcoscenico. E i sogni alla fine si avverano se continui a sognarli.

L’attore ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Poi ho fatto il provino con Raffaella Carrà per Carramba che Fortuna ed è stato un successo enorme. Ero uno dei famosi Carramba Boys. Da lì poi è nato tutto il resto. Ho ballato con Geri Halliwell, Ricky Martin, Beyoncé. Di sogni ne ho realizzati molti. Poi è arrivato il successo come attore. Adesso sono single.

Per poi concludere: