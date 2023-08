Grande Fratello, Ninetto Davoli entrerà nella casa? L’indiscrezione

Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Ricordiamo che il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. In queste ore è emersa una clamorosa notizia riguardo uno dei possibili concorrenti Vip che potrebbero varcare la porta rossa. Si vocifera infatti che Ninetto Davoli sarà uno dei concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello.

Ninetto Diavoli farà parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello? In queste ultime ore il clamoroso scoop sta circolando tra le pagine dei principali giornali di gossip e, nonostante non abbia ancora trovato alcuna conferma, la notizia sta diventando sempre più insistente. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Il rumor è stato reso pubblica da ‘Tv Blog’. Secondo il noto sito, gli autori starebbero pensando all’ingresso proprio dell’attore. Queste sono state le parole del portale a riguardo:

Tanti i concorrenti provinati in queste settimane, altrettanti quelli bocciati a monte e quelli per cui, finora, è stato effettuato un semplice sondaggio. Tra questi spicca il nome di Ninetto Davoli, che sarebbe stato contattato per valutare l’ipotesi di un suo ingresso nella casa di Cinecittà.

E, continuando, ‘Tv Blog’ ha rivelato che:

Classe 1948, Davoli venne scoperto alla metà degli anni sessanta da Pier Paolo Pasolini che, dopo avergli regalato una comparsata ne Il Vangelo secondo Giovanni, lo promosse a protagonista al fianco di Totò in Uccellacci e Uccellini.

Come già anticipato, la notizia in questione non ha ancora trovato una conferma né smentita. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Ninetto Diavoli sarà davvero uno dei concorrenti Vip che varcherà presto la porta rossa della casa più spiata d’Italia.