Grande Fratello Nip, il programma di Barbara D’Urso, è stato cancellato. Il Grande Fratello VIP si allunga Brutte notizie per Barbara D'Urso: per quest'anno il suo Grande Fratello Nip non andrà in onda, allungato invece Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini

Grande Fratello Nip non si farà, il tanto amato programma di Barbara D’Urso è stato cancellato. Questa la decisione dei vertici Mediaset, ma per gli amanti del programma niente paura: il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini invece si allungherà fino ad Aprile, un mese più del previsto

Al momento non abbiamo la data precisa della finale del programma più noto di Mediaset, ma è questo il motivo per cui nella casa stanno continuando ad entrare vip. Il Grande Fratello Nip, che da due stagioni era di nuovo condotto a Barbara D’Urso invece non andrà più in onda

Si crede che tornerà direttamente a settembre, per il ventennale della prima edizione. Per ora la regina di Mediaset dovrà continuare nei salotti di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, tutti confermati alla stessa ora e sullo stesso canale

Un’altra novità riguarda proprio un altro reality: L’Isola dei Famosi. Con l’allungamento del programma di Alfonso Signorini anche l’isola non andrà in onda. Proprio qualche settimana fa era stata confermata la notizia: non più alla conduzione Alessia Marcuzzi ma Ilary Blasi

Inoltre, si crede che, con la messa in onda della fiction di Luca Zingaretti “L’amica Geniale” su Rai 1 e il Commissario Montalbano che tornerà in onda il con nuovi episodi il 9 marzo, il Grande Fratello Vip cambierà programmazione e non andrà più in onda di Lunedì, ma anche questa indiscrezione resta tutta da confermare.

Insomma, periodi di cambiamenti in tv, e voi? Siete contenti o vi mancherà Lady Cologno alla conduzione del reality più famoso d’Italia?