Ecco chi entrerà all’interno della casa del Grande Fratello: Una nuova concorrente cambierà per sempre gli equilibri dei concorrenti

Nuova inaspettata entrata all’interno della casa del Grande Fratello che, scombussolerà gli equilibri di un concorrente in particolare. Il reality firmato Canale 5 prosegue tra alti e bassi dimostrandosi così pieno di colpi di scena ma soprattutto di inaspettate verità.

Gli animi e gli atteggiamenti tra i concorrenti cominciano a scaldarsi sempre di più portando a conflitti, discussioni e nuovi litigi sia durante la settimana che in diretta tv. Quello che però quest’ultimi non sanno è l’entrata del tutto inaspettata che avverrà questa sera.

Scopriamo insieme quale concorrente è pronta a varcare la porta rossa secondo le ultime indiscrezione da parte di Deianira Marzano e Amedeo Venza. Ecco il grande colpo di scena!

Grande Fratello, nuova concorrente inattesa: Ecco chi entrerà nella casa

Quello che potrebbe accadere lascerà tutti i telespettatori senza parole, in particolar modo Mirko Brunetti. Durante le ultime puntate quest’ultimo aveva parlato di una possibile entrata nella casa di Greta Rossetti e di Perla.

Quest’ultimo infatti, aveva ricevuto una lunga lettera da parte della sua ex fidanzata che affermava: “Ciao Mirko, inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi, sai che non faccio cose a caso. Ti mando però questa lettera, perché tu sei dentro e non sai quello che succede fuori”.

“Scusa per le lacrime ma non riesco a contenere l’emozione. Ora sono una persona matura e ti auguro ogni bene. Il dolore non lo superi con un’altra persona, ma stando da sola. Sei stato l’amore della mia vita e ti porterò dentro di me”.

Parole che avevano particolarmente scosso Mirko dopo l’incontro avvenuto con Greta che, non aveva portato a nessun confronto pacifico ma soprattutto risolutivo. Nonostante questo però, gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno svelato come, durante la diretta di questa sera potrebbe entrare nella casa proprio Greta.

Quest’ultima farà il suo inaspettato ingresso al Grande Fratello provocando senza ombra di dubbio nuovi fulmini e saette. Non ci resta che attendere la nuova puntata per scoprire tutti i dettagli.