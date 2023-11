E dopo poco più di 2 mesi dall’inizio del tanto criticato reality show di Canale 5, Grande Fratello, stanno per esserci altri nuovi ingressi all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo l’entrata del giornalista Giampiero Mughini, la sportiva Jill Cooper e Mirko Brunetti, altri sono pronti a varcare la porta rossa.

Per scoprire chi entrerà a far parte del gioco, bisognerà però attendere la prossima settimana, momento in cui verranno accolti questi nuovi volti nel programma condotto dal giornalista Alfonso Signorini.

Proprio ieri sera Alfonso Signorini prima di iniziare il consueto giro di nomination, ha voluto comunicare a chi già si trova all’interno della casa del Grande Fratello, che nelle prossime puntate avranno nuovi coinquilini.

Grande Fratello, nuovi concorrenti nella casa: Ecco i loro nomi

Queste sono le parole utilizzate dal conduttore, per comunicare le nuove entrare: “Amici eccoci qui, come sapete bene tutti la macchina del Grande Fratello non si ferma mai. E quindi vi dico che presto entreranno altri concorrenti. E questi concorrenti chi lo sa, potreste essere anche voi. Mandate pure la vostra candidatura”.

Alfonso non ha però specificato se si tratterà di personaggi già noti al mondo del gossip o televisivo, oppure se si tratta di persone comuni tutte da scoprire, con molta probabilità si tratterà di un mix dei due.

Alcuni probabili nomi che potrebbero essere inseriti nella lista dei concorrenti partecipanti sono quelli di Rosanna Fratello che già l’estate scorsa era stata associata al programma, e Jane Alexander che ha ricevuto la proposta di partecipazione proprio da Alfonso in persona.

Successivamente, ci sarebbero anche delle incognite come, ad esempio, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti Perla Vatiero e la fidanzata con il quale è in crisi Greta Rossetti. Soprattutto su questi due nomi stanno circolando molte voci.

Infine, proprio su questi due nomi, anche Signorini ha gettato un amo non molto leggero: “Mirko le vorresti con te nella casa? Chi preferiresti avere? Vorresti dentro Perla o Greta? Se entrano entrambe è un bel guaio perché quelle due si scannano e poi Mirko da che parte starà? letizia tu invece vorresti l’arrivo di Perla o Greta? Loro comunque seguono il GF guardano il canale 55 e commentano quello che succede dentro“.