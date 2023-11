Grande Fratello, nuovo ingresso Vip nella casa: presto potrebbe entrare proprio lui

Nel corso delle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena sul Grande Fratello. Pare infatti che un nuovo Vip si stia preparando ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Dopo Perla Vatiero, dunque, gli inquilini potrebbe presto accogliere in casa un nuovo concorrente. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme di chi si tratta.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda, il padrone di casa Alfonso Signorini si è espresso con queste parole:

In queste ultime ore sono emersi alcuni retroscena in merito al possibile ingresso nella casa più spiata d’Italia di un nuovo concorrente Vip. A rendere pubblico il rumor è stata Deianira Marzano sulla sua pagina Instagram, rivelando che:

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il Vip di cui parla l’esperta di gossip sia Marco Maddaloni. Ricordiamo che il judoka ha già partecipato ad un reality. Marco è stato uno dei naufraghi nonché vincitore dell’Isola dei Famosi dell’edizione del 2019. Al momento si tratta solamente di un rumor in quanto la notizia non è stata ancora confermata né smentita dal diretto interessato. Queste sono state le parole che Marco Maddaloni ha rilasciato sul Grande Fratello:

Ogni volta che mi propongono il GF io dico ‘Io voglio fare il GF Party e non voglio entrare nella casa con gli altri’. Questo mi pare il GF del cambiamento, lo aspettavamo tutti e non ha deluso. Sembra una delle prime edizioni. Poi certo, non è proprio come quelle, perché i tempi cambiano. Però ci fa rivivere quelle belle stagioni.