Grande Fratello in onda nonostante la guerra. Alfonso Signorini ha spiegato il perché

Il conduttore ha spiegato come mai si è deciso di andare lo stesso in onda nonostante la guerra

Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip nonostante i palinsesti televisivi siano stati stravolti per lasciare ampio spazio a ciò che sta succedendo in Ucraina con l’attacco russo.

I concorrenti sono stati informati dell’avvenuto attacco come spesso accade quando succedono avvenimenti che non possono essere ignorati. Il Grande Fratello è andato comunque in onda ieri sera nonostante anche la rete ammiraglia della Rai avesse sospeso la messa in onda della serie di successo Doc per lasciare spazio all’informazione.

Alfonso Signorini in apertura di puntata ha spiegato i motivi della decisione di andare lo stesso avanti.

“Ci siamo svegliati con immagini di guerra, una cosa alla quale non eravamo più abituati, non la concepivamo neanche più. Una guerra…pensavamo di avere conquistato anche l’assenza delle guerre. A pochi chilometri da noi, questo senso di impotenza e di sgomento ha invaso tutti quanti noi. Allora, come reagire davanti a queste notizie? Chiudendoci in noi stessi? Facendoci prendere dall’angoscia? Non pensarci? Pensare ad altro? Qualsiasi scappatoia non sarebbe quella giusta” – ha esordito il conduttore che ha poi spiegato il perché della messa in onda del programma.

Fonte: Mediaset

“Non abbiamo soluzioni. Noi siamo qua, facciamo il nostro lavoro. Abbiamo scelto, questa sera, di continuare a intrattenervi. Questo non significa avere le fette di salame sugli occhi, non significa non pensare ai veri problemi della vita che comunque non sono quelli del Grande Fratello, ma siamo qui per farvi compagnia, senza pretese e senza obiettivi, se non quello di intrattenervi” – ha detto.

Infine l’annuncio che anche nella casa i concorrenti sono stati informati dell’avvenuto attacco russo nei confronti dell’Ucraina: “I concorrenti sanno già tutto, ma noi siamo qui per fare il Grande Fratello”.

E lo show è così proseguito con l’addio di Katia Ricciarelli tra le polemiche visto che si è rifiutata di salutare alcuni concorrenti.