A settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello. Contrariamente a quanto annunciato, sembra che l’inizio della trasmissione sia stato anticipato di una settimana al giorno 11 settembre. Gli appuntamenti settimanali dovrebbero continuare ad essere due ma la fine della trasmissione dovrebbe avvenire entro Natale. Quindi non più 6 mesi di durata come le ultime due edizioni ma si tornerà ad una versione light di soli 3 mesi.

La novità rispetto al passato è che non sarà un Grande Fratello Vip perché oltre a personaggi famosi dovrebbero essere inseriti anche personaggi non famosi. Infatti i casting stanno proseguendo con diversi appuntamenti alla ricerca dei nuovi volti ma anche online.

Per la scelta dei concorrenti vip ci sarebbero però dei problemi. Come riportato da Il Fatto Quotidiano sembrerebbe che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di metterci mano in prima persona bocciando alcuni nomi che stavano girando nell’orbita del GF.

L’amministratore delegato di Mediaset pare abbia bocciato la partecipazioni di personaggi come Justine Mattera, Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Tutte persone vecchie conoscenze che hanno già partecipato ad altri reality.

Pier Silvio è stato abbastanza chiaro e vuole un Grande Fratello che si discosti con il passato. Personaggi nuovi, storie nuove raccontate però in modo diverso. E soprattutto non tollererà più comportamenti poco consoni ad una televisione.

Già lo scorso anno Pier Silvio era intervenuto richiamando alla disciplina i concorrenti nella casa. Quest’anno non vorrebbe ripetere il prendere decisioni in corso d’opera ma vorrebbe un Grande Fratello che si discosti dalla fama di essere un programma trash.

Per questo anche la scelta dei concorrenti verrà fatta in modo oculato per cercare di portare storie interessanti nella casa senza eccessi.