Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi detta nuove regole: “No influencer e Onlyfans”

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso una drastica decisione per quanto riguarda i reality show in onda su Mediaset. Nel dettaglio il figlio di Silvio Berlusconi avrebbe dettato delle nuove regole importanti per il debutto della prossima edizione del GFVip. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

A partire dal mese di settembre 2023 andrà in onda l’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante manca ancora qualche mese, già sono in corso i preparativi per la nuova stagione del reality show in onda su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà sempre Alfonso Signorini ma, per quanto riguarda il cast dei concorrenti, ancora non abbiamo notizie ufficiali in merito alla questione.

Tuttavia sembra che Pier Silvio Berlusconi si sia intromesso fortemente nella selezione dei futuri gieffini. Nel dettaglio, il vicepresidente di Mediaset vorrebbe introdurre delle modifiche sia per quanto riguarda il regolamento sia per la formazione del cast dei concorrenti. Il figlio di Silvio Berlusconi avrebbe dettato nuove regole per i casting per il GFVip.

Pertanto, in occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti televisivi 2023 2024, l’imprenditore avrebbe introdotto due linee guida ben precise, ovvero il divieto ai casting per influencer e le persone che hanno un profilo OnlyFans. Probabilmente, si tratta di una norma dettata dall’idea di non rendere volgare il reality show.

Non è tutto. Sempre secondo alcune voci emerse in rete, sembra che il figlio di Silvio Berlusconi vorrebbe applicare tali linee guida anche alla prossima edizione de La pupa il secchione. Anche in questo caso, l’idea sarebbe quella di rimuovere il trash dal programma e porre l’attenzione sull’insegnamento da parte dei secchioni alle pupe.