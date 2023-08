Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi e la nuova regola imposta ai fan: cosa non potranno fare

Manca ancora molto all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello ma ogni giorno emergono nuovi gossip sul reality. Dopo aver annunciato la sua idea di portare avanti una linea anti-trash, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia imposto una regola ai fan del reality. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nonostante manchi ancora molto alla messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini e gli autori stanno lavorando sodo per formare il cast del reality e per rispondere a tutte le richieste di Pier Silvio Berlusconi. Come già anticipato, l’amministratore delegato Mediaset ha espresso la sua intenzione di voler adottare una linea anti-trash imponendo delle regole non solo ai concorrenti ma anche ai loro fan.

La notizia è stata resa pubblica da ‘MondoTv24’ che ha intervistato Gianluca Paganotti. Stando a quanto rivelato dall’autore televisivo pare che i fan dei concorrenti che si preparano ad entrare nella casa più spiata d’Italia dovranno rispettare una serie di regole, pena l’espulsione dei gieffini che siano essi Vip o Nip.

Questo è quanto si legge su ‘MontoTv24’:

Nessuno può permettersi il lusso, da quest’anno, di non partecipare alle attività della Casa, che deve essere sempre curata e pulita. La parola d’ordine è: ordine, pulizia e rigore. Attenzione anche a mostrarsi in atteggiamenti: per le donne da gatte in calore e per gli uomini troppo latin lover che si spingono ad atteggiamenti che possano trasgredire.

Stando inoltre a quanto rivelato dal noto portale, pare che i concorrenti, siano essi Vip o Nip, verranno squalificati qualora adottino atteggiamenti che potrebbero innescare comportamenti violenti. Nel frattempo, anche la casa di Cinecittà sta subendo delle modifiche in quanto è stato rivelato che è stata ristrutturata. Non ci resta che attendere l’11 settembre per scoprire come sarà la nuova edizione del Grande Fratello.