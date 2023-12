Grande Fratello, Sara Ricci fa una rivelazione choc su Beatrice Luzzi: “Cosa è successo sul set di Vivere”

Tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi non scorre certo buon sangue. Le due ex attrici di Vivere si sono rese protagoniste di un duro scontro nel corso della 25esima puntata del Grande Fratello. Dopo la lite, Sara Ricci ha rivelato agli inquilini della casa alcuni retroscena su Beatrice. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La scintilla che ha fatto scoppiare la lite tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi è scoppiata quando quest’ultima ha nominato la sua collega per via di alcuni comportamenti a cui sarebbe venuta meno. Le parole di Beatrice non sono per niente piaciute a Sara la quale ha rivolto all’ex attrice di Vivere queste parole:

Tu ti ricordi cosa mi hai fatto 24 anni fa?

A questo punto Sara Ricci ha svelato un retroscena inedito su Beatrice. Queste sono state le sue parole:

Beatrice è piena di rabbia anche nei confronti delle donne. Mi dispiace dirtelo, ma quando 24 anni fa ho perso mia madre e non potevo recitare e per due giorni sono mancata dal set, lei non ha voluto sostituirmi. Dopo una settimana mi hai fatto un pensiero. Ti ho ringraziato e detto che non era il mio compleanno ma era morta mia madre. Chi è l’arida della situazione?

Le parole di Sara non sono per niente piaciute alla Luzzi, che ha considerato quanto dichiarato dalla sua collega una vera e propria bugia. Alle frasi dell’attrice, dunque, Beatrice ha risposto in questo modo: