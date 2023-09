Grande Fratello, scatta la prima censura per i concorrenti nel tugurio: cosa è successo

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da meno di 24 ore e sta già facendo molto chiacchierare. Alcuni dei concorrenti, infatti, stanno facendo molto discutere e non sono passati inosservati alcuni momenti di cui alcuni inquilini si sono resi protagonisti e che sono diventati virali sul web. I concorrenti presenti nel tugurio hanno infatti ricevuto la prima censura. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore il nome di Lorenzo Remotti sta occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di gossip. Lorenzo è da poco entrato nella casa più spiata d’Italia e sta facendo molto parlare di sé. Dopo aver rivelato alcuni retroscena sul contratto, il calzolaio si è reso protagonista di un momento diventato virale sul web.

Sti ragazzi sono entrati da pochissime ore e già vengono richiamati e presi a parole dagli autori, mi sto sentendo malissimo#GrandeFratello #GFpic.twitter.com/A9czRy7ADs — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 12, 2023

Nelle immagini in questione è possibile osservare il gieffino che si reca presso i suoi compagni esclamando:

Sono entrato in confessionale ed ero una iena. ‘Voi non avete capito nienteee, non sapete chi sono io…’

A questo punto la produzione ha deciso di silenziare il microfono del gieffino inquadrando gli altri inquilini presenti nel tugurio.

Come già anticipato, il video è diventato virale sul web ed è stato commentato da moltissimi utenti. Tra le tante parole scritte, possiamo leggere:

Al momento non sappiamo che cosa è successo tra Lorenzo e la produzione all’interno del confessionale, né tanto meno il motivo per cui il gieffino è stato censurato. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se emergeranno ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata nelle ultime ore.