Durante la diretta del Grande Fratello avvenuta ieri sera sono tanti i colpi di scena che hanno lasciato i telespettatori sorpresi. Tra questi c’è senza ombra di dubbio la stoccata che Alfonso Signorini ha lanciato nei confronti del concorrente Nip Vittorio Menotti.

Il cambiamento apportato all’interno del reality e i concorrenti meno litigiosi sembrano non piacere affatto al noto conduttore che, ha espresso il suo duro parere nei confronti del comportamento avuto da parte del gieffino.

Una puntata importante quella andata in onda ieri sera 2 ottobre che, ha portato a galla alcuni comportamenti ambigui dei partecipanti. Stiamo parlando di quello avuto in queste settimane da parte di Vittorio che inaspettatamente, ha ricevuto il suo primo rimprovero dallo stesso Signorini. Ecco cos’è accaduto.

Grande Fratello, Signorini zittisce Vittorio: “Hai sbagliato programma”

L’atteggiamento minimizzante di alcuni concorrenti nella puntata di ieri non è affatto piaciuto ad Alfonso Signorini e alla sua “spalla” Cesara Buonamici. Durante la diretta infatti, è proprio il noto conduttore di Canale 5 a rimproverare inaspettatamente Vittorio Menotti.

Tra discussioni, litigi e “schieramenti” il gieffino sembra uno dei pochi a non aver mai preso una vera e propria posizione in merito alle dinamiche nella casa. Quest’ultimo da settimane tende sempre a tenersi da parte e a non dire la sua su quanto accade, evitando così di mostrare il suo vero e proprio carattere.

È proprio Vittorio che davanti alla richiesta di un parere ha affermato: “Non sono una persona che entra molto nei discorsi o che si va a fare gli affari degli altri. Dopo la questione ipocrita ho visto un atteggiamento propositivo nei miei confronti e di volersi mettere all’interno del gruppo”.

Atteggiamento che ha particolarmente infastidito Alfonso Signorini che, durante il confronto di ieri ha “bacchettato” il gieffino. È proprio il conduttore ad esordire: “Non entri nei discorsi degli altri, Vittorio? Allora hai sbagliato programma. Dovevi andare a Frontiere dello spirito”.

A chiudere il discorso è arrivata la stoccata di Cesara: “Beatrice comunica un’aria di superiorità, anche nella postura fisica. Dà l’impressione di non sapere che cosa ci fa lì dentro con gli altri. Che è una cosa che la accomuna a Vittorio. Questo è un gioco crudele. Non punta a unire ma a eliminare. È il gioco”.