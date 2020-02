Grande Fratello VIP 2020, Adriana Volpe nei guai: il marito chiede rispetto anche per la bambina Grande Fratello VIP 2020, Adriana Volpe troppo vicina ad Andrea Denver, e il marito non ci sta, chiede rispetto anche per la bambina. Ecco le sue parole

Grande Fratello VIP 2020: si accendono gli animi nella casa più spiata d’Italia, ma a quanto pare anche fuori. Questa volta al centro del gossip ci sono la conduttrice RAI Adriana Volpe e il bel modello Andrea Salerno, in arte Andrea Denver Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 24 Feb 2020 alle ore 2:59 PST Tra i due sembra essere nata una sintonia molto particolare, niente di dichiarato e non sembra sia successo nulla tra loro, ma al marito di Adriana Volpe qualche atteggiamento non è piaciuto. Ricordiamo infatti che la donna è sposata e ha una bambina e che anche il ragazzo è fidanzato con la canadese Anna Wolf A far indispettire Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, è stato un bagno in piscina molto ravvicinato tra i due. Ai microfoni del settimanale di Alfonso Signorini, Chi, il marito spiega cos’è stato ad infastidirlo “Il gossip mi dà fastidio. Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me. Invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice “tua mamma ha baciato un altro” a farla star male. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 27 Feb 2020 alle ore 3:30 PST Il marito inoltre, fa anche un piccolo appunto su una lunga conversazione che la donna avrebbe avuto con Antonio Zechila. I due gieffini infatti si conoscono da oltre vent’anni e stando ai loro racconti si presume anche un passato romantico “Non sono geloso, sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato. Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia. Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa.“ Insomma sembra che quando uscirà dalla casa l’ex collega di Giancarlo Magalli dovrà dare qualche spiegazione al marito. I due sono sposati dal 2008 e dopo qualche anno di matrimonio è arrivata anche la bambina, Gisele.