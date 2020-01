Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti in ospedale Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti è stata portata in ospedale per un controllo medico ma i fan non ci stanno e si scatenano le polemiche;

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 è comparso sui social poco fa: Barbara Alberti è stata portata in ospedale per essere sottoposta a dei controlli. Ecco cosa hanno scritto gli autori del reality di Canale 5 sul profilo Instagram:

“Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”.

Subito dopo, però, il post è stato invaso dai commenti dei follower. La maggior parte di loro hanno polemizzato, accusando Barbara Alberti di falsità e gli autori del programma di aver manipolato tutto e stipulato un contratto con lei per farla partecipare al reality “a tempo determinato”.

Barbara Alberti si era già mostrata insofferente all’interno della casa, manifestando il desiderio di uscire già dall’inizio della settimana scorsa.

“Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua. Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, altrimenti vado via domani. Non sono matta. Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. È tutto un rovesciamento della situazione”.

Questa settimana Barbara Alberti è in nomination e sembra aver mal digerito questa cosa.

È stata lei stessa a parlare del contratto stipulato con gli autori del programma che pare sia migliore di quello degli altri concorrenti: in caso di abbandono non perderebbe il cachet. Questa cosa ha fatto pensare a un’uscita concordata. Nei commenti c’è chi scrive:

“Come volevasi dimostrare, #BarbaraAlberti aveva un contratto a tempo determinato, la sua uscita era prevista dal copione. Non ce la fate a farci fessi, siamo più svegli di voi!”

Un altro ha detto:

“Avrà finto che sta male così con sta scusa la mandano fuori e si prendi i soldi dato che ieri sera era preoccupata che non gli danno i soldi se lei decide di abbandonare il gioco.., che strega cattiva”.

C’è da dire che ci sono anche quelli che hanno pensato a un malore e le augurano di riprendersi in fretta:

“Spero si riprenda presto, arrivarci come lei a quell’età”.

La produzione non ha chiarito se la scrittrice tornerà o meno nella casa più spiata d’Italia.