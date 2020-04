Grande Fratello Vip 2020, la vincitrice è Paola Di Benedetto Si è finalmente conclusa questa edizione del Grande Fratello Vip 2020, ecco tutti i retroscena della serata

Paola Di Benedetto ha battuto Paolo Ciavarro alla finale del Grande Fratello Vip. Terzo classificato è arrivato Sossio Aruta. Fuori dal podio Andrea Denver e Antonella Elia seguita da Aristide Malnati e Patrick Ray Pugliese. La vincitrice ha dichiarato che donerà l’intero montepremi in beneficenza, per l’emergenza Coronavirus che sta vivendo il nostro paese.

Questa sera ha avuto fine questa tormentata edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che non ci ha fatto mancare nulla, polemiche, liti e squalifiche. Alfonso Signorini è stato il protagonista indiscusso di questo programma. Il presentatore, in questo reality ha saputo gestire con estrema bravura tutte le difficoltà.

Questa pandemia ha recato non pochi problemi al programma, privandolo del suo pubblico e imponendo innumerevoli divieti, come le norme di distanziamento sociale. Paola Di Benedetto ha deciso di devolvere l’intero montepremi e non la metà, come previsto da regolamento, alla protezione civile.

La vincitrice in questa edizione si è distinta per la sua carica di simpatie e positività. Il pubblico le ha infatti regalato una vittoria che a nostro parere è stata più che meritata. Sono stati spazzati via tutti i pronostici, che davano favoriti Antonella Elia e Patrck Ray Pugliese.

Secondo Pupo il fatto che in finale siano arrivati due giovani è un segnale forte, che fa capire che la gente ha voglia di innovazione. “Sono stati tre mesi intesi” ci dicono i protagonisti “Costellati di mille emozioni”. Certo che l’impatto con il nuovo mondo sarà di sicuro difficile per i concorrenti che sono usciti ieri sera.

Proprio la vincitrice Paola Di Benedetto qualche giorno fa aveva dichiarato: “Non sono pronta a affrontare il terribile mondo che ci aspetta fuori”. Un mondo di certo diverso da quello che ricordavano. Questa sera Alfonso Signorini ha avuto una splendida idea, ha sopito la mancanza del pubblico con dei video. Piccoli cortometraggi dove la gente da casa applaudiva, facendoci sentire un po meno soli.