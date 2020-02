Grande Fratello Vip 2020, microfoni aperti, polemiche per la frase detta da Clizia Incorvaia Grande Fratello Vip 2020, gli autori dimenticano i microfoni aperti dopo una frase detta da Clizia Incorvaia; ecco perché sono scoppiate le polemiche

Grande Fratello Vip 2020, gli autori lasciano i microfoni aperti per sbaglio e si sente una frase detta da Clizia Incorvaia ad Andrea Denver. La frase, considerata da molti gravissima, rischia di compromettere la sua posizione e mette a rischio la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha detto per far scatenare un’ondata di polemiche.

Clizia Incorvaia ha pronunciato una frase che mette a rischio la sua permanenza nella casa. Durante una discussione con il suo compagno di gioco Andrea Denver, reo di averla nominata, Clizia Incorvaia lo ha paragonato a Tommaso Buscetta, famoso pentito di mafia ed ex-membro di Cosa Nostra.

“Aveva ragione Elisa quando diceva che tu volevi diventare amico di Rita Rusic perché contava. Questa è la selezione che fai, Clizia non ti serve di certo. Hai detto bugie su bugie e io ti ho difeso. Tu sei uno stratega, sei di una furbizia più unica che rara. Tu non ammazzi un fratello pugnalandolo alle spalle e poi dici di essere pentito. Della nomination non me sbatte, io sono rimasta male al cuore perché tu sei un maledetto Buscetta. Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti”.

Gli autori del Grande Fratello Vip 2020 non si sono accorti, però, di aver lasciato uno dei loro microfoni aperti e hanno commentato l’accaduto. Anche loro sono stati colpiti dalle parole di Clizia Incorvaia e subito dopo in rete sono esplose le polemiche. Ecco le parole degli autori, prima una voce da donna:

“Buscetta… e insomma”.

Subito dopo si è sentita la voce di un uomo:

“Buscetta… è una roba brutta brutta eh… proprio brutta brutta… Come ca**o gli è venuto in mente non lo so, ma io lo so come gli è venuto in mente, per loro Buscetta è un uomo di m*erda, capito? Uno che…”.

Tommaso Buscetta, è stato un membro di Cosa Nostra, in seguito pentito, conosciuto anche come il boss dei due mondi e “Don Masino”.

Le parole degli autori del reality sono state sentite anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma i concorrenti hanno preferito sorvolare.

Siamo curiosi di sapere cosa accadrà adesso e se ci saranno provvedimenti contro la concorrente del Grande Fratello Vip 2020.