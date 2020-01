Grande Fratello Vip 2020, Pago e Serena Enardu accusati di bluff Grande Fratello Vip 2020, Pago e Serena Enardu accusati di bluff: il loro riappacificamento sarebbe una messa in scena per motivi economici

Non si placcano le polemiche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2020. Stavolta nella bufera sono finiti Pago e Serena Enardu. Sergio Volpini avrebbe fatto delle rivelazioni su di loro che potrebbero far pensare che il loro riavvicinamento sia un grande bluff preparato a tavolino per motivi economici.

I due sembrano voler tornare insieme dopo che lei gli ha chiesto perdono per averlo tradito a Temptation Island Vip. Serena Enardu ha incontrato Pago e gli ha fatto capire che vorrebbe tornare con lui se lui l’avesse perdonata per quello che gli aveva fatto. E Pago ha detto di essere pronto a ricominciare durante una chiacchierata con Pasquale Laricchia e Salvo Veneziano.

Tutto sarebbe finito lì se Sergio Volpini non avesse rivelato alcune confidenze che gli avrebbe fatto Pago. L’ex gieffino ha raccontato che il cantante gli avrebbe confidato di aver incontrato Serena Enardu poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 e che avrebbero fatto pace. Ha poi aggiunto che Pago avrebbe voluto che Serena entrasse nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Le parole di Sergio Volpini gettano una grande ombra sul comportamento dei due: il loro riavvicinamento potrebbe essere stato studiato a tavolino per fare cassa? Il ritorno di fiamma potrebbe essere un bluff? O è tutto vero e cercano solo di sfruttare il momento per avere maggiore visibilità?

Questo non ci è dato a sapere ma crediamo che bisognerebbe indagare. Se fosse così, sarebbe un’accusa abbastanza grave: una messa in scena per motivi economici non è proprio una cosa bella.

Salvo Veneziano e Pasquale Laricchia avevano attaccato Pago per il suo atteggiamento pacifico (non si chiama Pacifico Settembre per niente!), accusandolo di essere troppo permissivo ed accondiscendente nei confronti dell’ex tronista dopo tutto quello che lei gli aveva fatto a Temptation Island Vip.