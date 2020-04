Grande Fratello Vip 2020, questa sera ci sarà la finale, a quanto ammonta il montepremi? Questa edizione del Grande Fratello Vip 2020 è giunta al termine, questa sera conosceremo il nome del vincitore, a quanto ammonterà il montepremi?

L’attesissima finale del Grande Fratello Vip ci sarà stasera. Solo poche ore ci dividono dall’ultimo appuntamento in diretta con la casa più spiata dagli italiani e la tensione si taglia col coltello. Sette sono i concorrenti rimasti in gara: Antonella Elia, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta. Il premio in palio è stato annunciato: sono ben €100000 la cifra che andrà al vincitore. Cifra da capogiro ma è già stato dichiarato che la metà sarà sicuramente devoluta in beneficenza.

Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata singolare per vari motivi. In primis il reality è stato totalmente privato di ospiti e pubblico e si è svolto con tempistiche diverse da quelle stabilite. La durata è stata dal 8 gennaio al 8 aprile, per ovvi motivi. Questa sera finalmente conosceremo il nome del vincitore. La finale inizierà alle 21:40 su Canale 5. Tutti i concorrenti eliminati saranno in collegamento in diretta, dalle proprie abitazioni. Alfonso Signorini, da grande conduttore, ha voluto fare in modo che anche gli spettatori si sentissero protagonisti anche dalle loro case.

Quindi ci saranno dei video realizzati dal pubblico da casa, che questa sera incorniceranno questa grande finale. Questi piccoli cortometraggi, verranno proiettati in diretta, per assopire l’assenza del pubblico in studio. Alla fine di questa lunga serata sarà ovviamente consegnato il montepremi di €100000, 50 mila dei quali saranno devoluti in beneficenza. Certo i concorrenti sono stati messi al corrente più volte della realtà con cui si sarebbero scontrati una volta usciti dalla casa. Il conduttore la produzione hanno aggiornato costantemente i concorrenti e, purtroppo, uno di loro ha vissuto la tragedia in prima persona.

Parliamo di Adriana Volpe che ha subito un grave lutto con la perdita del suocero, proprio a causa dell’infezione da Covid-19. Stasera i concorrenti saranno di nuovo catapultati nella realtà e si scontreranno con un mondo completamente diverso da quello che avevano lasciato.

Quattro dei sette partecipanti rimasti in gara sono già finalisti. Parliamo di Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta. Tre dovranno invece affrontare il tele-voto. Non possiamo fare altro che aspettare la finale e… votare!