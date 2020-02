Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu e Pago costruiscono una capanna. Polemiche nella casa Serena Enardu e Pago del Grande Fratello Vip 2020 riscoprono il loro amore e si costruiscono una capanna ma nella casa non mancano polemiche

Dopo il ritorno di fiamma tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 2020, Pago e Serena Enardu, scoppiano le polemiche in casa, sono dei privilegiati! Gli inquilini hanno mostrato tutto il loro disappunto nelle varie clip che Alfonso Signorini ha fatto vedere hai due piccioncini. Critiche per i due, accusati di poter complottare insieme nelle nomination.

Fabio Testi rincara la dose: “la capanna per una trom**ta?? ma dai è una cosa ridicola”.

Anche Fernanda Lessa dice la sua:

“Pago senza Serena avrebbe vinto sicuramente il GF VIP adesso se ne sta solo con lei dimenticando tutti gli inquilini della casa”.

A tutto questo non sono mancati gli interventi del pubblico tramite tweet che accusano Serena di esser tornata con Pago solo per pubblicità, per aumentare la sua visibilità, non hanno dubbi, non è amore ma solo business. Non tarda la risposta di Pago che alle nomination indica Fabio Testi:

“Dovevi esser contento per me e Serena della nostra capanna”.

Ma non tutti sono contro la coppia, infatti Clizia Incorvaia gli propone una notte di privacy nell’oblò, la stanza che fino ad allora aveva ospitato la faschion blogger influencer. Notte trascorsa tra effusioni e chiacchiere.

Si conclude il tutto con Serena che risponde di non essere interessata alle opinioni ne della Lessa ne tanto meno di quelle del pubblico. Nella diretta interviene anche Pupo che in forma ironica dice:

“Dovete sapere che è tutto studiato, si sono lasciati a Temptation Island, si sono rimessi insieme al grande fratello e faranno un figlio all’isola dei famosi”.

Il cantante prosegue nelle sue polemiche facendo notare che nella scorsa puntata il pubblico non voleva la Enardu dentro la casa ma per una manovra sconosciuta ci sia comunque riuscita e aggiunge:

“in fin dei conti anche chi governa non è stato eletto dal popolo”

Insomma come aveva preannunciato Signorini una puntata piena di colpi di scena