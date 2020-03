Grande Fratello Vip 2020, Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, rissa sfiorata Rissa sfiorata tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta nella casa del Grande Fratello Vip 2020, intervengono gli altri per dividerli; ecco cos'è successo

Rissa sfiorata nella casa del Grande Fratello Vip 2020: Teresanna Pugliese e Sossio Aruta hanno litigato e gli altri concorrenti sono dovuti intervenire per separarli. Tra i due non corre buon sangue da tempo ma, stavolta, hanno porprio esagerato. Per poco non arrivavano alle mani. Ecco cos’è accaduto.

Lite furibonda nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. Gli alri concorrenti della casa sono intervenuti per dividerli e calmarli. Tutto è partito da uno scherzo. L’ex volto di Temptation Island aveva deriso Teresanna Pugliese imitandola.

Lei non ha gradito l’imitazione ed è andata su tutte le furie, accusandolo: “Non mi devi imitare se non mi dici neanche un buongiorno o buonasera. Sei un cane!” Sossio Aruta, però, dal canto suo, non si è trattenuto molto mandando la ragazza a quel paese: “Allontanati perché sennò ti mando aff***. Cane ci sarà quello che vive con te”.

I due concorrenti si sono affrontati in un faccia a faccia ravvicinato, con tanto di urla e minacce. Quando Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese hanno capito che la situazione stava per degenerare li hanno divisi e allontanati uno dall’altro. L’ira dei due, però, non si è placcata. Hanno continuato a litigare anche a distanza.

In seguito, Sossio Aruta si è sfogato con loro dicendo: “Ho sbagliato a offendere il compagno, ma non volevo offendere lei che è una donna. Ma mi ha chiamato cane, non è bello”.

Dopo la lite, quando le anime si sono un po’ calmate, i due hanno deciso di chiarire. Al momento, Sossio Aruta e Teresanna Pugliese si stanno ancora parlando.

Torneremo con aggiornamenti.