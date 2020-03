Grande Fratello Vip 2020: Valeria Marini e Antonella Elia continuano con gli scontri Al Grande Fratello Vip continuano le discussioni tra Antonella Elia e Valeria Marini, nonostante ci sia stato un tentativo di chiarimento. Ecco cos'è successo

Nella casa del Grande Fratello Vip continuano le polemiche tra Valeria Marini e Antonella Elia. Questa volta è la showgirl Valeria Marini a cercare di calmare le acque: si reca infatti da Antonella Elia cercando di spiegarle il suo atteggiamento, ma la donna non vuole ascoltare scuse.

Dopo la scena dell’atteggiamente tanto criticato di Valeria Marini nei confronti di Antonella Elia, ossia il momento in cui le sventola davanti agli occhi il rosario, la showgirl italiana cerca di andare a spiegare il motivo del suo gesto.

Dice, infatti, di averlo fatto non per provocarla, ma senza pensarci troppo, quasi come un gesto automatico. Nelle sue azioni, specifica, non c’era nulla di provocatorio e di offensivo.

Ma Antonella Elia non vuole senire ragioni. Attacca Valeria Marini gridandole di andare via e di starle alla larga. Non accetta compromessi e afferma: “Lei può esistere anche qua dentro standomi alla larga.”

La storia tra le due, infatti, va avanti ormai da molto tempo. Il gesto del rosario, è stato molto criticato non solo da Antonella Elia, che lo ha preso come un vero e proprio affronto, ma anche dello studio e dal pubblico del Grande Fratello. Secondo la logica delle precedenti discussioni, il gesto sarebbe scaturito dal fatto che Antonella Elia sia stata più volte chiamata nei precedenti giorni da Valeria Marini e Fernanda Alessa “indemoniata“. Quindi questo gesto è visto come un modo per santificare la zona dalla sua presenza.

Non è però questa la versione di Valeria Marini, la quale sostiene che quel gesto non era stato affatto fatto per questo motivo, ma che lei, essendo una grande credente, ha semplicemente portato in mano uno dei simboli sacri.

Le discussioni, però, sembrano non avere mai fini. Come dice, infatti, Paola Di Benedetto, altra concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini e Antonella Elia sono “una bomba e l’altra il fuoco” e, perciò, si animano una con la presenza dell’altra.