Grande Fratello Vip 5: Pupo ci sarà, Wanda Nara non è apprezzata

La casa più spiata d’Italia è sempre in moto e non si ferma mai. I preparativi per il Grande Fratello Vip 5 sono già belli che avviati ed iniziano a sfuggire anche le prime notizie riguardo la prossima edizione del reality show. Ecco allora che si è venuto a sapere che Pupo ci sarà, ma è incerta la presenza di Wanda Nara, non molto apprezzata dal pubblico.

Infatti, pare che uno spettatore del Grande Fratello Vip, in particolare, abbia un po’ smontato la figura della donna. Commentando la sua presenza nella trasmissione, ha così descritto il personaggio: “E’ molto più brava ad esibire il suo décolleté…”. Insomma, si tratta solo di un fan, ma non si sa se poi di fatto sia l’unico a pensarla in questo modo. Probabilmente è stato troppo duro con la moglie di Mauro Icardi, oppure è un pensiero comune?

Insomma, se da un lato Wanda Naera non è che abbia fatto impazzire tutto, dall’altro Pupo sembra aver riscosso davvero un gran successo nel ruolo di opinionista. Così Maurizio Costanzo ha commentato il lavoro del cantante, con molta positività a riguardo: “Si diverte lui per primo e ciò di conseguenza fa divertire il pubblico…”. Proprio per questo motivo, la sua riconferma è stata subito ufficializzata, dato il riscontro positivo ottenuto.

Poi, il famoso marito di Maria De Filippi, ha voluto continuare facendo un commento sull’esperienza da opinionista di Pupo: “Nelle vesti di opinionista, proprio perchè si è divertito ed è riuscito a divertire anche i telespettatori, è riuscito a conquistare tutti…”. Insomma, se è riuscito ad entusiasmare Maurizio Costanzo, si immagini il successo che ha avuto tra il pubblico a casa.

A commentare il tutto è arrivato anche il diretto interessato: Pupo. In un’intervista è tornato per commentare anche un po’ la situazione e l’emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo: “Dall’apocalisse si rinasce, quindi prima o poi le cose andranno meglio…Ci riprenderemo piano piano, cambiando le abitudini e gli stili di vita…”.

Quello che lancia l’opinionista è un messaggio di speranza e tutti vogliamo credergli. Certo è che la sua carriera in tv non è finita qui: tra poco tornerà come opinionista del reality show per eccellenza, quindi ci sarà da divertirsi.