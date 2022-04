Grande Fratello VIP 7: un ex tronista pronto ad entrare nella casa?

Il Grande Fratello Vip è un trampolino di lancio, così come tanti altri programmi.

I più fortunati, come Sophie Codegoni, Giulia de Lellis, Sonia Lorenzin e molti altri dopo aver partecipato a Uomini e Donne hanno consolidato il loro successo proprio nella casa di Cinecittà.

Ora a candidarsi è un altro tronista, Davide Donadei che ha ammesso di voler partecipare al programma:

Anche a RTL, il giovane ha ribadito di non disdegnare i reality show:

Con Uomini e Donne siamo stati prelevati dalla vita quotidiana e catapultati nel mondo della tv. Abbiamo quindi fatto tutto in modo molto naturale, non conoscendo i meccanismi della televisione.

Stare in televisione mi piace, perché si scoprono aspetti inediti del proprio carattere. Oltre a Uomini e Donne, ci sono tanti reality in cui si mettono a dura prova la propria vita e il proprio modo di essere. Rifarei tutto quello che ho fatto in questo percorso a UeD e sono contento di come sia andata.