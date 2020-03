Grande Fratello Vip Adriana Volpe Furiosa dopo la diretta, il regolamento non lo prevede Adriana Volpe sotto l'occhio del ciclone piovono critiche per lei nella casa del Grande Fratello Vip

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, presentata da Alfonso Signorini, è andata in onda ieri sera e non è stata facile per Adriana Volpe. A seguito della rivalità con Antonella Elia e Valeria Marini, Adriana Volpe si è infatti ritrovata a dover affrontare una nuova difficoltà: il presunto flirt da parte di Antonio Zequila.

Durante la settimana Antonio Zequila ha insinuato più volte di aver avuto una storia con la conduttrice, la quale ha sempre smentito. Nel corso della diretta la discussione si è inevitabilmente riaccesa. Sono volate forti affermazioni da parte di Adriana Volpe:

”Giuro su mia figlia che non c’è stato niente! Mi hai fatto schifo, non fisicamente ma come uomo, povero menomato cerebrale. Sei un imbecille”.

Poco dopo Alfonso Signorini è intervenuto mostrando alla presentatrice una lettera del marito Roberto Parli. L’imprenditore le ha ricordato le promesse fatte prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Si è mostrato molto deluso dai comportamenti di Adriana Volpe.

Il marito della presentatrice non ama essere al centro del gossip per via della sua riservatezza. L’imprenditore ha fatto notare a sua moglie che ogni piccola parola detta all’interno del programma fuori viene amplificata. Gli atteggiamenti di Adriana Volpe lo hanno lasciato amareggiato e lo hanno messo in una situazione di grande disagio davanti ai telespettatori.

Infatti Adriana Volpe si era precedentemente esposta alle critiche. Basti pensare al ballo con Andrea Denver concluso con un bacio passionale ed effusioni o gli scatti per un calendario o le dichiarazioni sconvenienti in confessionale.

La conduttrice ha invano cercato di giustificarsi. Ha quindi dichiarato di essere sempre stata attenta a non comportarsi in modo sconveniente e che le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello non sono sempre comprensibili da chi non le vive in prima persona.

Infine, furiosa con la produzione, si è rifiutata di indossare il microfono come richiesto dal regolamento del programma e ha minacciato: “Caro Grande Fratello, scordatevi di me!”.