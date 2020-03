Grande Fratello VIP: Adriana Volpe messa in contatto con la famiglia per motivi personali Grande Fratello VIP: misure straordinarie per Adriana Volpe. La conduttrice è stata messa in contatto con la famiglia per motivi personali. Ecco il comunicato

Grande Fratello VIP: è di tre ore fa il comunicato straordinario scritto dalla produzione del programma in cui si annuncia che Adriana Volpe è stata messa in contatto con la famiglia per motivi personali, violando così il regolamento e le regole della casa più spiata d’Italia

“Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”

Queste poche parole e nulla in più. Il comunicato è stato pubblicato sulle pagine social ufficiali del programma poche ore fa, una decisione presa solo pochissime volte nel corso del reality show. Ancora però non è chiaro il motivo per cui Adriana Volpe è stata messa in contatto con i familiari

Ma soprattutto non sappiamo con chi è stata messa in contatto e qual è stato il problema così grave da giustificare lo strappo alla regola del regolamento. I motivi restano personali, c’è chi crede che la donna abbia voluto parlare a tutti i costi con il marito Roberto Parli

Proprio il marito ha rilasciato un’intervista ieri esprimendo la sua preoccupazione in merito ad un equivoco provocato da una lettera che lui stesso ha mandato lunedì scorso in trasmissione. Roberto Parli ha chiarito ieri a Fanpage

“Su Zequila non ho nulla da aggiungere, ha già detto tutto lei. Bastava prendere i giornali di qualche anno fa, quando lui era all’Isola, e leggere che Adriana aveva già smentito e spiegato che non c’era stato niente. È una cosa che non mi ha toccato minimamente, sapevo già tutto da mia moglie.”

“Non so per quale motivo abbia protestato staccandosi il microfono, dall’esterno non riesco a immaginare quali sensazioni abbia percepito. Ma so che ha equivocato la mia lettera. Forse è stata fraintesa ma era una lettera d’amore, non di rimprovero. Se ha reagito male è perché non ha capito. È difficile anche per lei, lo comprendo, sono quasi 60 giorni che non ci sentiamo. Vorrei solo che Adriana fosse tranquilla e serena sapendo che la guardiamo e tifiamo per lei.

Avevo il solo intento di far cessare il gossip. Volevo sapesse che fuori le persone parlano e scrivono qualsiasi cosa. Io ricevo almeno 20 telefonate al giorno, è chiaro che non mi faccia piacere. Volevo cessassero gossip e pettegolezzi, tutto qua. Se fosse stata fuori dalla Casa, Adriana avrebbe immediatamente compreso quanto intendevo comunicarle. Magari immagina che fuori tutto taccia, che nessuno parli di quello che accade dentro e volevo solo sapesse che non è così. Per quanto mi riguarda, non ho mai dubitato né avuto timori. Le ho solo consigliato di fare maggiore attenzione.”