Grande Fratello VIP, Adriana Volpe si commuove nel raccontare di sua madre: “Lei è stata infermiera in rianimazione” Adriana Volpe ci fa partecipi di un racconto molto toccante su sua madre e sulla sua professione di infermiera

Il Grande Fratello Vip è il programma i cui concorrenti stanno accusando maggiormente l’emergenza Coronavirus, soprattutto a livello psicologico. Adriana Volpe, in particolare, ci ha regalato nelle ultime ore delle riflessioni molto profonde riguardo la madre Lina.

La conduttrice ricorda il lavoro della madre, che era una infermiera in sala rianimazione. Queste figure professionali in questo momento storico sono sicuramente al centro dell’attenzione e del rispetto di tutti.

Uno degli aspetti più stressanti di questo lavoro è sicuramente il dover essere disponibili 24h su 24h, specie in situazioni di emergenza come quella in cui ci troviamo:

“Mia madre è stata un’infermiera in sala di rianimazione e mi ricordo quando alle 4 di notte suonava il telefono che rimbombava nel corridoio e lei si alzava. Era velocissima a prepararsi” racconta con rispetto Adriana Volpe.

E aggiunge:

“Io le dicevo di andare piano, di non correre e di non inciampare. Lei mi rispondeva e se ci fossi tu un giorno in sala operatoria? Dobbiamo fare il massimo anche per i nostri cari”, evidenziando riverenza verso la nobiltà d’animo e la correttezza di sua madre.

Le parole e l’atteggiamento sono sicuramente i più adatti alla situazione. Adriana Volpe raccontando con commozione di sua madre, ci ricorda che dobbiamo sempre rispettare il personale sanitario e chiunque lavori per la nostra salute, sia in situazioni di emergenza sia tutti gli altri giorni.

Intanto i protagonisti del reality continuano il loro viaggio, seppur tristi, preoccupati e incupiti. Fabio Testi si sta rivelando una vera e propria ancora di salvezza in questo momento all’interno della casa. L’attore, forte della sua vasta cultura, sta facendo da guida a tutti i concorrenti, cercando di far mantenere la calma a tutti quanti.

Anche lui ha voluto lanciare un encomio a tutti gli operatori sanitari:

“Noi ci rivolgiamo a loro con un grande applauso, sono dei veri eroi che ogni giorno si impegnano ad alleviare le sofferenze, noi li abbracciamo”. Il pensiero di tutti va a loro, i nostri medici e non possiamo fare altro che ringraziarli e incoraggiarli nel lavoro fantastico che stanno svolgendo.