Grande Fratello Vip: Adriana Volpe spiega il motivo del ritiro di Andrea Montovoli Adriana Volpe ha spiegato il reale motivo per il quale Andrea Montovoli ha lasciato in anticipo la casa del Grande Fratello Vip in un'intervista

Adriana Volpe in un’intervista si è aperta, parlando di alcuni particolari del Grande Fratello Vip 4. Tra questi, c’è anche il reale motivo per il quale Andrea Motovoli ha lasciato dopo soli 40 giorni la casa più spiata d’Italia, decidendo di auto eliminarsi dalla gara in corsa.

Come tutti coloro che hanno seguito il reality show sanno, Andrea Montovoli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip in anticipo, prima di un’eliminazione ufficiale. Una spiegazione la dà lo stesso ragazzo, dichiarando che questa reclusione forzata lo riporta ad alcune esperienze traumatiche del suo passato.

Infatti, il ragazzo da minorenne ha passato un periodo di reclusione in carcere e il fatto che non potesse uscire lo riportava a rivivere quei momenti. Così, nella casa, rivela questo fatto a tutti per la prima volta: “Ho affrontato questa avventura come la volevo affrontare e sono riuscito ad aprire, grazie a voi, un mostro che ho elaborato. Ora mi ritrovo al limite, esco”.

Postuma, invece, è la dichiarazione fatta da Adriana Volpe in un’intervista. In questa sede, la presentatrice rivela alcuni fatti che il ragazzo le avrebbe confessato in una conversazione privata di fatto mai andata in onda. Ciò che Andrea Montovoli le ha confessato, secondo le sue parole, sarebbe il reale motivo del suo abbandono.

Così dice: “Quando Andrea Montovoli è andato via, noi sentivamo la sua presenza nell’aria dove lui dormiva: noi chiamavamo quella zona la ‘Zona Montovoli’. Era il punto più coccoloso della casa, se tu ti sdraiavi su quel divano, forse perché vedevi anche un po’ il cielo, lì percepivi la sua presenza”.

Po aggiunge anche: “C’è stato un momento dove io ho fatto di tutto per cercare di convincerlo a non lasciare la Casa. Eravamo seduti vicino al tavolo da pranzo e ad un certo punto mi disse ‘Adriana io ho bisogno di uscire perché non so più che tipo di reazioni potrei avere all’interno della Casa. Ho fatto un percorso immenso qua dentro, è uscito qualcosa di represso che avevo e che ora è emerso. Se resto dentro la Casa potrei avere reazioni di cui poi mi pentirei, potrei non so, spaccare una cosa. A quel punto ho preso un piatto e l’ho lanciato per terra e si è rotto in mille pezzi, gli ho detto ‘Sì è rotto, hai visto? Che è successo? Niente! Al massimo te lo decurtano da cachet, ti prego rimani!’. Ma lui mi disse ‘E’ una visione egoistica che tu hai’, ed era vero. Lui per me era importante”.