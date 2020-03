Grande Fratello VIP: Alfonso Signorini condurrà da Milano, Pupo e Wanda Nara possibili assenti Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini ha preso la sua decisione: condurrà a Milano nel rispetto delle norme erogate dal Governo in merito al Coronavirus

Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini ha preso la sua decisione: la diretta di mercoledì 11 Marzo verrà condotta da Cologno Monzese, a Milano. Il direttore di Chi sarà in collegamento con la Casa di Cinecittà a Roma dove invece si trovano i concorrenti

Come le settimane precedenti il pubblico in studio non ci sarà, ma non è chiaro se Wanda Nara e Pupo saranno presenti insieme al conduttore per il loro consueto ruolo da opinionisti. Alfonso Signorini fa sapere che adotterà tutte le misure richieste per l’emergenza coronavirus.

Al momento sappiamo che Wanda Nara si trova infatti a Parigi, mentre il cantante è nella sua dimora in Toscana ed è per questo che si ipotizza che i due opinionisti saranno assenti. Ai concorrenti nel frattempo sono stati inviati dei video e sono stati messi al corrente di quanto sta accadendo fuori dalla casa

Michele Cucuzza e Alfonso Signorini hanno spiegato loro che tutta l’Italia è zona rossa e che il coronavirus ha preso il sopravvento, contrariamente a quanto loro sapevano. Qualche settimana fa infatti i gieffini erano stati informati dell’emergenza, ma arginata a Wuhan, in Cina, della situazione italiana non sapevano nulla

Per quanto riguarda le dinamiche vere e proprie del reality, si attende comunque di sapere l’esito della nomination di questa settimana che vede sfidarsi Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati. Chi abbandonerà la casa?

Tanti i cambiamenti messi in atto da Mediaset in questi giorni, molti cambi di palinsesto e tantissimi programmi sospesi. Tra questi ricoridiamo che Domenica Live, Verissimo e #CR4 – La Repubblica delle donne, sono momentaneamente sospesi per dar spazio a programmi di cultura e aggioranementi costanti su quanto accade in Italia