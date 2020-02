Grande Fratello VIP: Alfonso Signorini entra in casa per informare i concorrenti sul Coronavirus Grande Fratello VIP, colpo di scena nella giornata di ieri: Alfonso Signorini è entrato nella casa e ha informato tutti sull'emergenza Coronavirus.

Grande Fratello Vip, la produzione della casa più spiata d’Italia decide di prendere una decisione per quanto riguarda l’emergenza attualmente in atto nel nostro Paese: l’epidemia da Coronavirus. Tutti i concorrenti del reality show infatti sono stati informati su quanto sta accadendo

A dare la notizia è il conduttore in persona, Alfonso Signorini ieri è entrato nella casa per raccontare ma soprattutto tranquillizzare i concorrenti. Insieme a lui era presente anche l’infettivologo Alessandro D’Avino

“Ragazzi vi voglio informare di una cosa che sta succedendo nel nostro paese ed è doveroso che voi la sappiate. Partiamo da lontano: in Cina viene trovato un virus, si chiama il coronavirus, un virus per il quale noi esseri umani non abbiamo gli anticorpi e non c’è ancora un vaccino” spiega Alfonso Signorini

“È una situazione che rischia di essere fuori controllo. Il Virus si diffonde in 28 paesi del mondo, e vi voglio informare che le vostre famiglie stanno tutte bene, le abbiamo contattate tutte. Stanno tutti molto bene, vi salutano e vi dicono di stare tranquilli.”

Nel frattempo nella casa è entrato anche il dottore, a cui, sotto indicazione di Alfonso Signorini, i concorrenti possono fare tutte le domande del caso per star sereni e continuare il loro percorso senza troppe ansie.

Dopo aver mostrato un servizio del TG5 i ragazzi hanno esposto le loro perplessità al dottore. Tutti sono apparsi visibilmente preoccupati, ma comunque consapevoli di essere al sicuro e consapevoli che i loro affetti stanno bene

Adriana Volpe inoltre ha chiesto quali sono i sintomi, il dottore ha spiegato, come molti sapranno, che il virus si presenta con dei sintomi simili a quelli di un’influenza. Bronchiti, raffreddori e nei pazienti più deboli, talvolta, sfociano delle polmoniti più gravi.

La decisione di informare i concorrenti su quanto stia accadendo fuori dalle loro mura ha stravolto il regolamento del programma, tuttavia alla produzione è sembrato doveroso, in una situazione simile, tenere informati anche i vip presenti in casa.

L’ultima volta che gli inquilini vennero informati di un’emergenza globale risale al 2001 quando nell’edizione “NIP” i concorrenti vennero messi al corrente dell’entrata in guerra dell’Italia in Iraq.