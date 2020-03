Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini informa i concorrenti della situazione coronavirus in Italia Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, informa i concorrenti della situazione coronavirus in Italia e nel mondo: iniziano le preoccupazioni

Alfonso Signorini, in collegamento con la casa del Grande Fratello Vip, fa una comunicazione importante. Informa i partecipanti della trasmissione della situazione coronavirus in Italia: dà loro dati importanti e li informa sulle ultime manovre del Governo italiano.

Alfonso Signorini, presentatore di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di informare i partecipanti di questa edizione sulla situazione coronavirus in Italia e nel mondo. Li informa, principalmente, sui numeri dei contagiati, dei deceduti e dei guariti. Poi, passa a parlare del decreto che mira a bloccare la diffusione del virus che sta attanagliando la nostra nazione.

Li informa sul fatto che il decreto ha previsto la chiusura di tutte la attività commerciali che non dispensavo beni primari fino al 25 di marzo. Infatti, questo è il periodo di incubazione del virus superato il quale il numero dei contagi dovrebbero sensibilmente diminuire. Poi, legge loro le parole che il presidente del consiglio ha utilizzato per confortare gli italiani il giorno 8 marzo, quando ha emanato il decreto restrittivo in cui dichiarava tutta l’Italia zona rossa:

“Se tutti rispetteremo le regole, usciremo più in fretta dall’emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Rimaniamo distanti oggi, per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo.”

I concorrenti iniziano davvero a rendersi conto della gravità della situazione. Si accendono le discussioni all’interno della casa, nelle quali cercano di fare il punto della situazione. Analizzano tutti insieme i dati, cercando di mettere a fuoco la situazione. Parlano dei malati, parlano dei deceduti e si soffermano sul fatto che i guariti siano sostanzialmente di più dei deceduti. Paragonano la situazione italiana a quella cinese, cercando di capire dove il tutto sia meno grave.

Le domande che adesso si stanno ponendo sono molete, ma una è la più grande: la tramissione continuerà o verrà definitivamente annullata?