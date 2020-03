Grande Fratello VIP: Alfonso Signorini valuta di condurre da un hotel Grande Fratello VIP: potrebbe cambiare tutto a causa del coronavirus. Alfonso Signorini sta infatti valutando di condurre il programma direttamente dall'hotel

Grande Fratello VIP: potrebbe cambiare tutto per il reality più seguito d’Italia, i primi effetti televisivi in ambito Coronavirus si fanno sentire anche nei palinsesti Mediaset. Molte reti hanno già sospeso alcuni programmi a favore di altri dedicati all’informazione su quanto sta accadendo nel nostro Paese. Alfonso Signorini sta valutando una decisione importante

Ora anche per il Grande Fratello VIP potrebbero esserci cambiamenti. Se la settimana scorsa il reality è andato in onda senza pubblico, ora potrebbe andare in onda anche senza conduttore e senza opinionisti.

Pare infatti, secondo quanto detto da 361magazine, molto vicino al giornale Chi, Alfonso Signorini sta valutando di condurre la trasmissione direttamente dall’hotel nel quale alloggia. Infatti sia il conduttore che Wanda Nara e Pupo vivono a Milano e per condurre il Grande Fratello VIP devono andare a Roma

Al momento gli spostamenti, come saprete non sono possibili, e quindi pare che quesa sia l’unica soluzione adottabile. Inoltre, si valuta anche di informare i concorrenti su quanto sta realmente accadendo in Italia

Qualche settimana fa infatti, all’inizio dell’epidemia, Alfonso Signorini accompagnato da un virologo era entrato nella casa e aveva raccontato ai gieffini la situazione che stavamo vivendo. Al tempo però il virus non era ancora arrivato in Italia, ma si parlava solo della Cina.

Ora i concorrenti non sanno a quanto ammonta il numero dei contagiati nel nostro paese, neanche a quanto ammonta il numero dei decessi e dell’emergenza sanitaria che tutti noi stiamo vivendo. Sembra quindi giusto e corretto che la produzione informi i concorrenti scindendo dal ruolo di concorrenti e rimarcando invece il loro diritto di cittadini.

Per ora, nulla di confermato, ma sembrerebbe che i vertici Mediaset e la produzione del Grande Fratello VIP si stiano riunendo in queste ore per comunicare in modo ufficiale i cambiamenti che potranno esserci da questa settimana in poi. Noi, naturalmente, vi terremo informati