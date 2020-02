Grande Fratello Vip ancora polemiche per Pago è solo un “maschilista” Grande Fratello Vip ancora polemiche per Pago che nella scorsa Puntata si è lasciato scappare delle affermazioni pesanti contro Licia.

Grande Fratello Vip ancora polemiche dalla casa più spiata d’italia. Questa volta vengono da affermazioni maschiliste e ignoranti da parte di Pacifico Settembre in arte Pago, compagno di Serena Eunardu. La discussione risale al dopo puntata di lunedì.

Il cantante ha messo in guardia la sua fidanzata Serena dalla bella Licia Nunez, per un motivo molto futile, e dice:” Sono geloso di Licia, ebbene si. Ricordati che è pugliese, sono geloso perché è omosessuale.

Con Stefano ok, è omosessuale, ma è maschio, lei è donna”. Le parole di Pacifico non sono di certo passate inosservate a un pubblico attento.

Tramite social se ne sono dette di ogni tipo:”e solo un maschilista, ignorante“. Ma la cosa non è piaciuta neanche al conduttore del programma, Alfonso Signorini, che sappiamo essere molto sensibile sull’argomento. La redazione del programma sta monitorando la coppia, per capire quale sia la strada giusta da prendere e se adottare dei provvedimenti in merito.

E’ stata anche richiesta la squalifica per il concorrente. Ci dice la sua anche anche Barbara, fidanzata di Licia. In un’intervista fa ben capire la sua posizione e cosa ne pensa. Infatti ci va giù pesante contro il cantante:”Pago dovrebbe stare molto attento a quello che dice, che educazione sta dando al figlio? Ma stiamo scherzando? è davvero ingiustificabile.

Il conduttore Signorini, credo non possa far a meno di affrontare il discorso, per avere chiarimenti. E cosi dare modo di spiegarsi anche dal diretto interessato, che ad oggi è ignaro di tutte le polemiche che la sua affermazione ha creato.