Grande Fratello VIP, Andrea Montovoli si ritira: “sono quasi al limite” Grande Fratello VIP, colpo di scena durante la diretta di ieri sera: Andrea Montovoli si è ritirato dal programma, il modello arrivato a limite

Grande Fratello VIP, tanti colpi di scena durante la diretta di ieri sera, ma anche una notizia che non è piaciuta ai fan: Andrea Montovoli si è ufficialmente ritirato dal programma. Sono state settimane dure per il giovane modello che sembrerebbe non aver retto alla crisi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 24 Feb 2020 alle ore 4:11 PST

Durante le nomination infatti ha espresso la volontà di auto nominarsi perché spinto al limite di sopportazione, il conduttore ha quindi spiegato ad Andrea che non è possibile autonominarsi. Il regolamento prevede infatti che ogni concorrente esprima una preferenza sugli altri inquilini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 24 Feb 2020 alle ore 4:10 PST

A questo punto Andrea Denver nomina Antonella Elia, definendola una persona negativa. Da lì il contrattacco della conduttrice: “io nomino Montovoli perché sono profondamente offesa, dire che una persona è negativa è una cosa brutta“

“Sono state settimane toste per me. Sono contento dell’opportunità e del percorso che ho fatto. Ho affrontato questa avventura come la volevo affrontare. Sono riuscito ad aprire un mostro di 17 anni fa ed elaborarlo. È importante nella vita capire i propri limiti. Io sono quasi al limite“. spiega così Andrea Montovoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 24 Feb 2020 alle ore 4:06 PST

Signorini, seppur contro la sua volontà, è costretto ad accettare la decisione del concorrente che secondo il conduttore all’interno della casa avrebbe invece potuto trovare il sostegno di molti compagnano che gli vogliono davvero bene

Gli immuni di questa settimana sono Aristide Malnati, Antonio Zequila, Patrick Ray Pugliese, Adriana Volpe, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Finiscono in nomination Fabio Testi, Teresanna, Sara ed Asia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 24 Feb 2020 alle ore 3:52 PST

Due nuovi concorrenti invece parteciperanno al reality: Valeria Marini e Sossio Aruta. Valeria Marini è ormai una veterana del programma mentre Sossio lo conosciamo benissimo per la sua partecipazione a Uomini e Donne e a Temptation Island VIP (proprio nell’edizione in cui era presente anche Valeria Marini). Come andranno le cose nella casa questa settimana? Non ci resta che seguire il programma e saperne di più