Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca Clizia Incoravia: “troppo vanitosa” Antonella Elia, nella casa del Grande Fratello Vip, si confessa su Clizia Incoravia, dicendo quello che pensa sulla ragazza: "troppo vanitosa", asserisce

Dalla casa del Grande Fratello Vip, ad un passo dalla finale, tutti stanno tirando le somme del loro percorso. Antonella Elia, a tal proposito, decide di dire la sua anche su un’ex concorrente del programma, Clizia Incoravia. Così, ricordando i momenti con la ragazza dentro la casa, esclama: “era troppo vanitosa”.

Antonella Elia ha preso parte all’iniziativa della produzione che spingeva i concorrenti a rivelarsi a vicenda dei pensieri che fino ad adesso avevano tenuto per loro e anche dei commenti su chi non è più presente in casa. Così, si esprime su Clizia Incoravia, con la quale aveva avuto uno screzio durante la prima settimana.

Senza alcun filtro, come suo solito, Antonella Elia ha detto chiaramente cosa pensa della ragazza: “Era un po’ troppo vanitosa, ma molto carina e forse bisognerebbe trovare un equilibrio tra l’essere bella e mostrare”. Si scusa se è sembrata forse un po’ troppo filosofica, ma ha poi spiegato ai suoi compagni quale fosse il suo concetto di bellezza.

Cerca così di spiegare quale, secondo lei, è il difetto da correggere in Clizia Incoravia, dicendo così: “Secondo me la bellezza va un po’ protetta e non fatta esplodere, si vede comunque”. Le sue parole sono state accolte da un bell’applauso dagli altri concorrenti.

In particolare, Paola Di Benedetto ha trovato molto utile e profondo il consiglio di Antonella Elia. Clizia Incoravia, almeno per il momento, non ha reagito alle accuse di Antonella Elia, che, alla fine, più che accuse volevano essere dei consigli da parte della showgirl.

In compenso, la ragazza dovrebbe essere serena, dato che, a breve, potrà riabbracciare Paolo Ciavarro, con il quale, dentro la casa, aveva costruito una bellissima storia, che potranno finalmente vivere lontani dalle telecamere. Paolo Ciavarro, a differenza della sua compagna, è visto molto bene agli occhi di Antonella Elia, la quale ha una bellissima opinione sul ragazzo e lo considera “super”.