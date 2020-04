Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Licia Nunez: “ti strappo i capelli” Durante la finale, si scatena un'altra litigata: Antonella Elia, dopo essere stata eliminata dal programma, si scaglia nello studio contro Licia Nunez

L’ultima litigata all’interno della casa è accaduta proprio il giorno della finale. Antonella Elia, la protagonista più discussa di tutta la stagione, dopo essere stata eliminata nello scontro al televoto finale, ha continuato a litigare con i suoi compagni anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, attaccando Licia Nunez: “ti strappo i capelli”.

Dopo l’ultimo scontro al televoto contro il suo amico Sossio Aruta, nel quale è stata proprio lei a volersi mettere in gioco, la concorrente Antonella Elia è stata eliminata dal gioco, nella prima parte della finale. Dopodiché ha raggiunto Alfonso Signorini e Pupo nello studio.

Lì, ha trovato sia Antonio Zequila che Licia Nunez, con la quale ha avuto moltissimi problemi all’interno della casa. Contro di lei, non si è affatto risparmiata: “A me Licia mi fa pena, poverina. Non è esistita nella casa del Grande Fratello. Si è pettinata i capelli e si è guardata i punti neri allo specchio, fine”.

Le parole usate dall’ex gieffina non sono state per nulla serene e tranquille e, la donna, non ha esitato a sottolineare di nuovo quanto per lei Licia Nunez sia stata una grande delusione all’interno del programma. Ovviamente, la risposta della sua avversaria non ha esitato ad arrivare, sempre pronta.

Così ha esclamato: “Quando Asia ti ha rivelato che io stavo morendo tu le hai risposto: Ah si? Sono contenta, esiste una coscienza. Vergognati. Provo compassione per te”. Inutile dire che, dopo questa risposta, Antonella Elia ha perso definitivamente le staffe e ha risposto in modo ancora più aggressivo del precedente.

Alzando la voce, si è scatenata: “Licia guarda che se continui mi alzo e ti strappo i capelli anche se siamo qui in studio”. A fermare la donna è stato il conduttore, Alfonso Signorini, il quale ha ricordato ad Antonella Elia di essere in diretta nazionale e di dover decisamente mantenere il contegno, oltre che le distanze di sicurezza.