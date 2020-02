Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro tutti L'Ex valletta di Mike Buongiorno sta vivendo una situazione di isolamento all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé. Ieri abbiamo assistito ad una situazione al quanto grottesca e surreale, dove si è arrivati addirittura alle mani. Data la tensione creatasi per i fatti accaduti, poc’anzi menzionati, in questo momento Antonella Elia non sembra cavarsela bene.

Lo spintone che l’ex valletta di Mike Buongiorno ha dato a Valeria Marini ha destato non poche polemiche. La cosa non è piaciuta affatto agli inquilini della casa. Solo pochi giorni fa, la stessa Antonella Elia aveva accusato Patrick Ray Pugliese di bullismo per aver ricevuto da lui una spinta.

Nonostante ciò, c’è qualcuno che si preoccupa ancora per lei. Adriana Volpe cerca di farla ragionare:

“Bisogna trovare una soluzione” gli dice. L’ex valletta non ci sta e risponde: “Al momento opportuno verrò eliminata e la soluzione verrà da sé. Ci sono caratteri con i quali non posso convivere, quindi quando non ci sarò più, vivrete una vita felice senza di me”.

La presentatrice risponde: “Non pensi che si stiano esasperando un po’ i toni?”

Antonella Elia non ne vuole proprio sapere di ragionarci sopra:

“Io non voglio tornare indietro, questa è la mia essenza, non c’è soluzione. Io starò isolata più che posso per non creare problemi”.

E nel suo isolamento insiste:

“Io agisco come le mie viscere mi dicono di fare. Voglio solo sopravvivere, a me non frega niente di trovare amicizie e intese, qua sto con persone che non mi piacciono”.

Una botta e risposta che sembra non avere fine il loro:

“Non mi piace più neanche Licia e comunque Adriana sono felice che hai trovato una situazione di beatitudine, io no… qua c’è gente che passa il tempo a catturare anime, io sto bene da sola”. Vista la sua tenacia a voler rimanere sola e la mancata voglia di trovare una soluzione Adriana Volpe quasi costretta risponde:

“Comunque sappi che nonostante tutto io ti voglio bene”.