Grande Fratello Vip, Antonella Elia e i suoi nemici Nella casa del Grande Fratello Vip continuano i malumori e Antonella Elia si sta facendo molti nemici

“Antonella Elia contro Licia Nunez“. A quanto pare, Antonella Elia ha più di un nemico nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti, dopo la disputa con altre due sue colleghe concorrenti del reality i contrasti si sono accesi anche con Licia Nunez.

L’attrice ha infatti accusato l’ex valletta di Mike Bongiorno di non averla difesa in una discussione scoppiata tra lei e Valeria Marini. Asia Valente nelle scorse sere si è intromessa informando Antonella Elia della sofferenza di Licia Nunez riguardo l’accaduto.La show girl sembra però non essersi curata minimamente dall’accaduto, anzi, queste sono state le sue parole al riguardo:

“Sono contenta… forse una coscienza esiste… a me non dispiace che stia male… proprio zero…”.

La fidanzata di Licia Nunez non ha esitato a commentare l’accaduto con disprezzo. Queste le parole della compagna dell’attrice concorrente su Twitter:

“Io non amo usare termini inappropriati… ma questa donna fa schifo all’anima e sono pronta a rispondere a qualsiasi parente o pseudo tale… anche al suo staff… sulla salute fisica o psicologica non transigo…”.

Molti telespettatori del Grande Fratello Vip non hanno esitato a manifestare la loro solidarietà. Barbara Eboli ha poi continuato ad inveire contro Antonella Elia sui social:

“Pensavo che Antonella fosse una disadattata”.

Alcuni fan hanno però fatto notare che la stessa Barbara Eboli aveva precedentemente affermato di voler addirittura “adottare” l’ex valletta di Mike Bongiorno. La risposta non ha tardato ad arrivare. Infatti la fidanzata dell’attrice italiana ha prontamente ribattuto:

“No, troppo comodo… la volevo adottare quando pensavo fosse solo una disadattata… invece è proprio schifosa… e sai perché? Sui problemi di salute non si gioisce… lo può fare solo una schifosa… ti è chiaro il concetto?”.

Sembra proprio che Antonella Elia si sia fatta una nuova coppia di nemiche, fuori e dentro la casa. Una fan del Grande Fratello Vip ha colto l’occasione per domandare a Barbara Eboli se avesse intenzione di confrontarsi con la sua nuova rivale. La risposta è stata ovviamente affermativa.

“Magari” conferma prontamente la fidanzata dell’attrice concorrente del Grande Fratello Vip. Il presentatore Alfonso Signorini le darà questa possibilità nella prossima puntata del Reality?