Grande Fratello Vip Antonella Elia e Licia litigano dopo la notizia del Coronavirus Grande Fratello Vip, l'emergenza Coronavirus ha gettato i concorrenti nel panico, ma nonostante questo difficile momenti Antonella Elia e Licia Nunez riprendono a litigare

Ieri è stata decisamente una giornata difficile da affrontare per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Finalmente i partecipanti del reality sono stati informati su quello che sta accadendo nel nostro paese. L’emergenza Coronavirus e la delicata situazione di pandemia che l’Italia sta vivendo.

Ovviamente gli inquilini della casa sono piuttosto preoccupati. Alfonso Signorini e Michele Cocuzza hanno realizzato per loro un video informativo, seguito dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte. Non sono mancate le comunicazioni di amici e familiari sulle proprie condizioni di salute.

Nonostante questi momenti di altissima tensione però le divergenze tra le concorrenti più agguerrite della casa sembrano non arrivare ad una tregua. Infatti, a poche ore dallo sconvolgente messaggio, Antonella Elia e Licia Nunez riprendono subito le ostilità.

Le due continuano a punzecchiarsi proprio a ridosso di un momento così delicato per tutti. I toni assunti nella discussione hanno irritato Fabio Testi, perché appunto il momento è inopportuno.

L’attore ha chiesto alle due di mostrarsi rispettose della preoccupazione degli altri concorrenti e, principalmente, della situazione in generale. Dure sono state le parole i Fabio Testi verso le sue compagne di avventura:

“Abbiamo capito che rompete i cog***i, ragazze. Basta! Abbiamo altri ca**i per il cervello”.

Le notizie sulla crisi sanitaria in cui verte l’Italia hanno ragionevolmente scosso i concorrenti del Grande fratello Vip, che si trovano in totale isolamento. Questo è il motivo per cui la redazione ha deciso di informarli senza filtri in modo che possano decidere come comportarsi in maniera trasparente.

I messaggi delle famiglie sono stati tutti molto rassicuranti. I familiari hanno tutti confermato di stare bene e hanno contemporaneamente spronato i concorrenti a restare nella casa per intrattenere il pubblico e regalare qualche ora di evasione dalla realtà. Ma il momento è delicato e merita rispetto.