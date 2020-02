Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Valeria Marini arrivano alle mani Grande Fratello Vip, ennesima litigata tra Antonella Elia e Valeria Marini volano insulti e arrivano alle mani

Ennesima litigata al Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Valeria Marini in uno scontro finito male. L’antipatia tra le due è ormai cosa nota a tutti. L’entrata di Valeria Marini il 24 febbraio ha gettato Antonella Elia nello sconforto. A distanza di sole 48 ore le due già hanno litigato svariate volte.

Giovedì c’è stato un primo scontro in giardino, le due showgirl si stavano contendendo l’amicizia di Aristide e, anche in quel caso, sono volati insulti. Ma poche ore fa è avvenuto uno scontro ben più forte.

Le due sono arrivate addirittura alle mani. Tutto accade per un’assurda convinzione di Antonella Elia che sostiene che i concorrenti della casa parlino male di lei insieme a Valeria Marini, alle sue spalle. Per tale motivo la tensione all’interno della casa è arrivata alle stelle.

Gli animi si sono scaldati e, senza un’apparente valida ragione, Antonella Elia ha cominciato a strillare inveendo contro Valeria Marini:

“La finisci”.

Ma, non soddisfatta, l’ha anche spintonata bruscamente. Valeria Marini non ha risposto all’istigazione, si è voltata a favore delle telecamere e ha detto:

“Grande Fratello hai visto? Mi ha messo le mani addosso”.

La sua rivale con accento velenoso ha risposto:

“Si ti ho dato una spinta, vallo a dire, tanto non hai sentito niente perché hai solo plastica addosso”.

Nella discussione, per calmare gli animi, interviene Fabio Testi, che porta via Antonella Elia in lacrime:

“Non ne posso più si fanno il segno della croce e poi sparlano male dietro”.

L’attore risponde:

“Qui siamo e qui dobbiamo rimanere, cerchiamo di chiudere questa storia in bellezza”.

Immediate le reazioni sui social contro Antonella Elia, che aveva amplificato a dismisura il presunto spintone di Patrick Ray Pugliese accusandolo di bullismo, per poi ripetere lo stesso gesto. Forse è il caso, come dice Fabio Testi, di farla veramente finita in bellezza!